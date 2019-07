„Elena Arnăuţoiu a trecut la Domnul la puţin timp după împlinirea vârstei de 100 de ani. Dumnezeu să o odihnească! Vom reveni cu detalii legate de înmormântare pentru cine doreşte să participe”, anunţă portalul Memorialul Închisoarea Piteşti.

„Elena Ion Arnautoiu s-a alăturat părinţilor săi Ion şi Laurenţia morţi în închisoare, fratilor săi Toma şi Petre executaţi în Valea Piersicilor! O dată cu dumneaei a murit o întreagă epocă, a murit un model de demnitate şi verticalitate. Am cunoscut-o, am apreciat-o, am ajutat-o să-şi îndeplinească una dintre ultimele dorinţe - să se roage la Crucea Haiducilor din Nucşoara de lângă Mausoleul Mateias! Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească!”, notează Cătălin Nedelcu, administratorul paginii de facebook „Destine frânte în inchisorile comuniste”.

Elena Arnăuţoiu a fost decorată de Preşedinţia României în 2016, cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. Distincţia i-a fost acordată în semn de înaltă apreciere a înaltei ţinute morale, pentru demnitatea cu care au militat pentru democraţie, plătind cu propria lor libertate pentru curajul de a se fi împotrivit regimului totalitar comunist.

„Ei merită cu prisosinţă această decoraţie şi în plus de aceasta tuturor celor care au murit în lagăre şi în închisori (...) ca să apere credinţa şi demnitatea şi libertatea poporului român merită cu adevărat, cum aţi spus şi dumneavoastră, că preţuiţi jertfa lor şi sacrificiile făcute de ei. Aş vrea ca urmaşii noştri să nu uite istoria şi să nu uite jertfa înaintaşilor”, spunea Elena Arnăuţoiu, sora lui Toma şi Petre Arnăuţoiu, care au condus grupul de rezistenţă anticomunistă din comuna Nucşoara, judeţul Argeş.

Născută la 12 aprilie 1919, Elena a fost sora lui Toma şi Petru Arnăuţoiu, cei doi conducători ai grupului de rezistenţă anticomunistă din de la Nucşoara, numit şi „Haiducii Muscelului”, format în 1949 împreună cu col. Gheorghe Arsenescu. A fost arestată în decembrie 1950 şi închisă până în februarie 1953 într-o colonie de muncă, la Ocnele Mari.

După prinderea fraţilor săi, în 1958, a fost anchetată de Securitate şi condamnată la 5 ani de închisoare şi confiscarea averii pentru „delictul de omisiune a denunţării”.

Foto: Facebook / Memorialul Închisoarea Piteşti