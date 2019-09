„Nu am ştiut unde este sediul (SIIJ, n.r.) şi am venit pe jos doi kilometri. Am venit citată în calitate de martor, ca parte vătămată, să văd despre ce este vorba. Parte vătămată în dosar referitor la o plângere pe care am depus-o la PArchetul Gweneral în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana şi domnul Popovici (de la DNA, n.r.). Pe care am făcut-o eu”, a declarat Elena Udrea, înainte să intre în sediul Secţiei de de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie.

Elena Udrea a mai precizat că, în 2017, a transmis procurorilor dovezi pentru a-şi susţine plângerea.

„O să văd ce s-a mai intamplat în dosar. Din câte ştiu, la vremea respectivă, eu depusesem înregistrări telefonice şi comunicarea cu un anumit personaj care rămăsese să cred, aveam fotografii, ca susţinea că are inregistrări cum aceşti procurori puneau la cale o declaraţie falsă într-un dosar împotriva, dosar care se află în instanţă”, a mai explicat fostul ministru.