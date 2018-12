"Abia am ajuns acasă. A fost o experienţă foarte grea de data aceasta,” a povestit Elena Udrea la Antena 3. ”Spun de data aceasta, pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil, există Eva şi despărţirea de ea a fost foarte greu de suportat. Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o. Am lăsat-o la 13 zile, când m-au ridicat de pe stradă şi am găsit-o acum mult mai mare. Cred că şi ea e curioasă să mă cunoască. Încercăm să ne cunoaştem reciproc. Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul că eram cu Alina Bica a făcut mai uşoară perioada asta. Departe de ţară, mult mai greu decât ce s-a întâmplat în 2015, dar Dumnezeu a făcut o minune că în Ajunul Crăciunului am ajuns acasă.”

Deşi avocatul său anunţase că se va întoarce în ţară imediat după ce va fi eliberată, Elena Udrea nu este la fel de sigură: ”Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că era evident şi acum e evident, cu tot ce s-a întâmplat, cu această decizie a Curţii Constituţională care a desfiinţat atâtea hotărâri ale ÎCCJ, printre care şi a mea şi a Alinei Bica. E clar că am avut dreptate şi că am fost ţintele unui abuz în ţara noastră. Vom vedea ce se întâmplă, depinde foarte mult de ce se întâmplă şi în România”.

Alinei Bica i s-a pus pistolul la cap

Elena Udrea a fost şocată de faptul că poliţiştii din Costa Rica au ridicat-o de pe stradă, iar pe Alina Bica chiar cu pistolul la cap, cu toate că ştiau unde locuiesc şi aveau numerele lor de telefon.

”Gândiţi-vă că eram pe stradă cu copilul meu, la prima ieşire cu un copil de 13 zile. Ne întorceam acasă pentru că trebuia să mănânce. M-au luat de pe stradă şi nu i-a interesat,” a povestit Elena Udrea. ”E foarte greu cu drepturile omului oriunde în lume. Alina Bica a fost luată de pe stradă, i s-a pus pistolul la cap, în condiţiile în care noi anunţaserăm unde suntem, aveau telefoanele noastre, ale avocaţilor, nu ne-am ascuns, nu am fugit. Eu pot să trec peste foarte multe lucruri şi probabil că Dumnezeu mi-a dat putere să rezist la multe încercări, dar faptul că am fost luată de lângă copilul meu de 13 zile şi timp de trei zile nu a interesat pe nimeni că un copil creşte fără mamă şi e nevoit să se hrănească altfel decât la sânul mamei, pentru mine a fost o încercare care mă pune pe gânduri.”

Udrea invocă rezolvarea unor formalităţi, dar mai ales îngrijorarea că va fi judecată de aceiaşi magistraţi, care au condamnat-o la 6 ani de închisoare.

”Vom vedea, copilul deocamdată nici nu are paşaport. Eu sunt refugiat pe considerente politice cu statut provizoriu. Vom vedea. Nu aş vrea să spun mai multe lucruri acum, pentru că aici, în Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile şi nu aş vrea să încurc ce am de făcut aici. Vom vedea zilele următoare. Nu e vorba de frică, însă trebuie să am o analiză corectă asupra ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că această decizie a Înaltei Curţi schimbă neapărat lucrurile, pentru că aceiaşi judecători vor judeca din nou cauzele. Faptul că s-au desfiinţat nişte decizii nu înseamnă că neapărat s-a schimbat totul, au rămas aceiaşi judecători,”, a explicat fostul ministru.

Elena Udrea: Iohannis este creaţia sistemului

"Nebunia a început după 2014 încoace şi a început în momentul în care sistemul a fost lăsat liber, nu a mai fost nimeni care să poată să îl controleze. Iohannis este creaţia sistemului. Domnul Dragnea a crezut că face pace cu sistemul şi că se dă prieten cu Kovesi şi Coldea. Deci nebunia a început după 2014 şi toate condamnările acestea abuzive şi ilegale. Sunt foarte multe lucruri de schimbat, însă cred că pentru asta avem nevoie de lideri politici curajoşi," apreciază Elena Udrea, care acuză completurile de cinci judecători că au dat sentinţe la comandă, din 2014 şi până acum.

”Faptul că trei ani de zile, s-au făcut aceste abuzuri, faptul că s-a încălcat legea şi s-au creat aceste completuri de judecată, de 5 judecători, prin faptul că preşedintele acestui complet era numit întotdeauna, fie preşedintele Înaltei Curţi, fie adjunctul, era evident că erau complete de comandă. Dacă nimereai pe culoar, aşa cum am nimerit eu, spre exemplu, nu aveai nicio şansă la o judecată corectă. Nu aveam cum să fiu judecată corect cu Ionuţ Matei, în completul meu de judecată sau cu doamna Simona Popescu. Iar lucrul acesta a fost constatat în mod absolut curajos de CCR. Eu mă bucur că în cazul meu întâi s-a dat un termen de 28 ianuarie. Gândiţi-vă ce abuz... să rămâi cu o hotărâre declarată nulă de CCR în arest încă o lună şi ceva, cât ar fi trebuit să rămân eu, dacă nu se dădea un termen a doua zi după ce am avut această judecată,” a mai spus Udrea.

Kovesi era Zeiţa anticorupţiei

Fostul ministru susţine că prin sentinţe nedrepte au fost îndepărtaţi mulţi lideri politici incomozi.

”Acest sistem prin care adversarii puterii oculte din România sunt executaţi sau erau executaţi, şi anume un dosar creat la SRI, preluat de DNA-ul lui Kovesi şi apoi trimis la ÎCCJ, unde completurile de cinci judecători dădeau sentinţe la comandă, era un sistem foarte bine pus la punct, în care adversarii sistemului ocult erau executaţi şi scoşi din joc, fără nicio şansă la o judecată corectă. Motivul era acesta... de a lăsa cale liberă sistemului condus multă vreme de Coldea, de Kovesi, de doamna Stanciu în strategia lor de a conduce România în mod ocult şi ilegal”, a completat Udrea.

Referior la informaţiile potrivit cărora ar fi fost audiată de cei de la FBI, fostul a declarat că „eu nu ştiu exact ce s-a spus cu povestea asta cu FBI-ul şi nu ştiu cine a avut interes să o inventeze. Categoric nu.(...) Şi în niciun caz nu aş minţi ca să îmi creez mie o situaţie favorabilă, chiar dacă asta ar însemna să ies din puşcărie din Costa Rica. Nici nu a venit nimeni de la FBI să mă întrebe ceva şi nici nu aş fi avut ce să le spun”.

Chestionată dacă regretă că a contribuit la numirea fostului procuror-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, Elena Udrea a spus că „dânsa era Zeiţa anticorupţiei. Vorbim de anul 2013. Cine îşi imagina ce face doamna Kovesi? Oriunde, oricine ar fi susţinut-o tocmai pentru faptul că se lupta cu corupţia. S-a dovedit că dânsa era o persoană coruptă care făcea parte din acest sistem care îşi dorea să conducă România dincolo de clasa politică. Dânsa a fost un pion, omul potrivit pe care l-au găsit pentru funcţia aceasta. Au fost şi sunt mulţi alţii care au contribuit la succesul acestui sistem. Din fericire, se pare că lucrurile încep să intre într-o oarecare normalitate.”

Udrea şi Bica, eliberate din închisoare

O instanţă din Costa Rica a decis luni, eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea şi a Alinei Bica.

Avocatul Elenei Udrea şi Alinei Bica depusese vineri o cerere de eliberare la Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia oraşului San Jose. Biroul pentru Evaluare Tehnică şi Relaţii Internaţionale (OATRI) din cadrul Ministerului Public din Costa Rica a prezentat documente oficiale prin care se arată că România a anulat solicitarea de extrădare. Ca urmare, instanţa eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea şi a Alinei Bica, informează site-ul de ştiri AmeliaRueda.com.

Elena Udrea şi Alina Bica se aflau în detenţie preventivă în Costa Rica din 3 octombrie, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au revocat, vineri, solicitarea de extrădare pentru Elena Udrea şi Alina Bica din Costa Rica, în urma deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de suspendare a executării pedepsei. Tribunalul Bucureşti a retras cererile de extrădare pentru fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea şi pentru fostul procuror-şef DIICOT Alina Bica din Costa Rica, în baza Articolului 67 din Legea 302 privind cooperarea internaţională în materie penală, acestea fiind procedurile având în vedere hotărârea de la ÎCCJ.