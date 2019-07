Clara-Maria Dima, absolventă a Liceului Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, a declarat, vineri, pentru Mediafax, că după ce a fost acceptată să urmeze cursurile Universităţii Ofxord din Marea Britanie, este de părere că şansele să revină în ţară sunt unele destul de mici, singurul său liant în acest sens fiind familia şi prietenii rămaşi acasă. „Singurul motiv pentru care m-aş întoarce ar fi familia şi prietenii care mai rămân, dar în vizită voi veni oricum destul de des. Nici în UK nu sunt hotărâtă să rămân, o să încerc să învăţ cât de bine pot în facultate, după decid exact în ce domeniu din fizică îmi doresc să lucrez şi ce vreau să fac, nu am un plan fix momentan, dar sunt şanse destul de mici să mă întorc şi să rămân în ţară”, spune tânăra.

Absolventa a menţionat faptul că principala sa motivaţie în sensul obţinerii unor note cât mai mari la probele de Bacalaureat a fost dată de condiţiile impuse în contextul admiterii sale la facultate. „După ce am început să învăţ şi am luat note mari la simulări, mi-am dat seama că pot să obţin notă maximă. Ştiam că se oferă premii în bani pentru cei care obţin trei de 10 şi voiam să strâng pentru primele luni de facultate”, a declarat tânăra.

Tânăra de 10 a spus că la baza deciziei de a pleca în străinătate în vederea urmării cursurilor universitare se află motivul subdezvoltării părţii de cercetare pe fizică în România. „Dacă aş avea putea să fac ce îmi place aici, nu aş respinge posibilitatea de a mă întoarce, dar nu ştiu dacă se poate ajunge acolo prea curând. La o universitate mai mare precum Oxford, există deja comunităţi mai mari care se ocupă cu ce îmi doresc eu să fac, mai mulţi oameni care să te îndrume sau cu care poţi colabora, mai multe resurse, nu zic că nu sunt oameni excelenţi şi aici, dar mi se pare că interesul acordat e diferit pentru domeniul acesta şi că resursele sunt altele”, a adăugat Clara.

Absolventa a declarat că pregătirea sa, în sensul susţinerii Bacalaureatului, a început în luna ianuarie, după ce a fost acceptată la University of Oxford. „Facultăţile la care am aplicat în Marea Britanie acceptă studenţi noi pe baza unor oferte condiţionate, iar pentru Oxford aveam nevoie de media la bac 9 şi 9.5 la o materie relevantă pentru cursul pe care o să îl urmez, voi studia fizică şi filosofie, deci aş fi avut nevoie de 9.5 la fizică” , spune Clara.

Tânăra a declarat că proba de fizică din cadrul admiterii pe care a susţinut-o la Ofxord a avut un grad de dificultate net superior examenului de Bacalaureat, motiv pentru care reuşita sa la această probă în contextul examenului maturităţii a venit tocmai prin prisma acestei pregătiri.

„Am avut proba la matematică echivalată cu notă maximă pentru participare la olimpiade, există o listă de concursuri internaţionale care pot echivala fiecare proba de Bac, iar la fizică a trebuit să învăţ şi pentru examenul de admitere, care a fost mai dificil decât Bacalaureatul şi necesită mult mai multe cunoştinţe, deci mare parte din pregătirea propriu-zisă a constat în pregătire pentru proba la limba şi literatură română”, precizează absolventa.

Clara a menţionat faptul că decizia sa de a merge să studieze în UK a fost influenţată şi de o serie de factori externi precum frumuseţea şi diversitatea mediului dezvoltat acolo. „Oraşele arată minunat, profesorii de la interviuri şi restul elevilor par oameni foarte faini”, completează tânăra.

Absolventa de 10 a precizat că schimbările pe care le-ar aduce sistemului educaţional românesc, în sensul upgradării şi alinierii sale la standardele internaţionale vizează o serie de lucruri mici, care însă, puse în contextul unui tot unitar, ar putea face diferenţa. „Acum că tot am dat bacul, cred că putem începe şi de aici cu schimbările. În primul rând, cred că ar fi bine să poţi da bacul din nou, nu doar dacă îl pici. Am mai mulţi prieteni care au aplicat la facultate în UK care au nevoie de note enorme la bac, peste 9.5, iar dacă ratează o proba sau au avut ghinion la corectură nu mai au şansă să meargă la facultatea dorită”, spune tânăra.

O altă modificare pe care Clara ar aduce-o sistemului educational naţional vizează potenţarea libertăţii oferite elevilor în sensul oferirii posibilităţii ca aceştia să-şi aleagă materiile care îi pasionează şi pe care vor să se axeze cu precădere în anii de studiu liceal. „Sunt foarte multe lucruri mici care se pot schimba, ar fi frumos să existe în şcoli programe care să te ajute să vezi la ce te pricepi, ştiu că există nişte teste care se plătesc. Sau ore stabilite în orar în care să vorbeşti cu cineva despre asta, să se facă diverse cursuri pe lucruri utile, nutriţie, ce ai de făcut şi de plătit când trăieşti singur, ce sunt alea asigurări, ce sunt alea taxe ce tipuri de taxe sunt”, spune absolventa.

Clara a precizat faptul că a alocat 90% din timpul pregătirii pentru proba de Limba şi Literatura Română. „Am petrecut memorând comentarii pentru subiectul 3. Mi-am făcut un caiet de comentarii, le-am transcris şi pe laptop, m-am înregistrat citindu-le şi le mai ascultăm când mergeam pe stradă. Le-am rescris de foarte multe ori până le-am învăţat cuvânt cu cuvânt”, menţionează absolventa.

„Admisa de 10” a declarat că tot acest proces a fost unul lung şi obositor şi că în spatele performanţei sale se află multă muncă şi pregătire suplimentară. „Eu am decis cu câteva luni înainte de Bacalaureat că scopul meu pentru acest examen este să iau 10. Ştiam de la unii prieteni care au luat 10 la română că trebuie să scrii foarte mult pentru notă maximă. Având comentariile memorate, am putut să aloc mai mult timp celorlalte subiecte. M-am pregătit şi pentru subiectele I şi II, dar mult mai puţin, cred că am făcut vreo 10-15 variante în total”, precizează tânăra.

Clara a menţionat faptul că nu a fost constantă pe parcursul pregătirii sale pentru Bacalaureat de la început, având perioade în care învăţa zilnic, aproape toată ziua şi perioade în care lua pauze şi nu învăţa deloc. „Nu eram mereu la fel de motivată, dar încercăm să nu las foarte mult timp să treacă fără să fac nimic. Dacă nu aveam chef să învăţ un comentariu într-o săptămână, făceam măcar un eseu argumentativ. După un timp m-am obişnuit, iar în ultimele 2-3 săptămâni învăţam mai mult din inerţie decât din motivaţie, tot ce făceam era să repet comentariile”, a adăugat absolventa.

Ea a spus că la auzul veştii că a obţinut media 10 la Bacalaureat, reacţia ei nu a fost cea anticipată. „Nu cred că am conştientizat complet. Am fost mulţumită, dar nu am fost atât de fericită cum îmi imaginam atunci când încercăm să mă motivez să învăţ comentariile. Când am terminat ultima proba de Bac am plecat la mare, în Vama Veche, şi am ajuns în Bucureşti noaptea, fix înainte de rezultate”, precizează Clara.

Care sunt planurile de viitor ale unui „admis de 10”? „Mi-ar plăcea să lucrez în cercetare”

Clara a declarat că a ales să studieze la Oxford fizica şi filosofia, visul său fiind ca după finalizarea studiilor universitare să ajungă să lucreze în cercetare. „Am ales să fac şi filosofie mai mult de plăcere, mi se pare un domeniu care te învaţă să fii receptiv la păreri şi perspective noi”, a conchis absolventa.