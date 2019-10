"Noi, pilotii, nu facem politica. Pilotăm avioane si ducem pasageri la destinaţie, in siguranţa. Am tăcut si ne-am înghiţit amarul cand ne-au pus şefi tot felul de mercenari si oameni fără nicio experienta, cand analfabeţi care scriu ,,mi-au" intr-un cuvânt au ajuns mari şefi in minister si ,,aveau grija de aviatie". Am tăcut văzând compania Tarom ajungând sa fie alungată din birourile din Otopeni încât am ajuns sa stam pe canapele pe holuri in timp ce in birourile noastre stau companii concurente. Acum politrucii ne schimba din răzbunare al patrulea manager general, unul crescut in Tarom si care are cu adevărat planuri de viitor si noi tăceam???", a scris Emil Dobrovolschi pe Facebook.

Emil Dobrovolschi, soţul Mădălinei Dobrovolschi, purtător de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis, este pilot cu vechime în Tarom şi instructor de zbor.

Fostul director al companiei Tarom, Mădălina Mezei, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, că hotărârea de a fi demisă a apărut brusc, la o săptămână după ce i s-a decis prelungirea mandatului. Motivul exprimat de Consiliul de Administraţie ar fi lipsa de rapiditate în desfăşurarea proiectelor

Marţi, 15 octombrie, Mădălina Mezei a fost demisă din funcţia de director general al companiei aeriene Tarom, iar în funcţie a fost numit pilotul Valentin Gvinda.

