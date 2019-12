După patru ani petrecuţi la TVR, Emma Zeicescu se va alătura echipei GÂNDUL LIVE, începând cu anul viitor. Prezentatoarea TV a făcut anunţul pe Facebook.

„De câteva zile îmi repet în minte un soi de monolog. N-am să lungesc prea mult momentul şi pentru că, ştiindu-mă cum sunt, n-aş vrea să devin prea emoţională!



Dragii mei, până în acest moment, eu sunt mama unui singur pui de om, Idris Rafael!

Într-o zi sper să se uite la acest moment şi să fie mândru de mama lui!

Am să-i explic atunci că pe lângă el, “Micuţa lui”, aşa cum mă alintă, a mai crescut şi alţi pui.



Poate o să sune bizar, dar pentru mine, fiecare proiect de televiziune pe care l-am crescut, a însemnat să dau din mine poate ce e mai bun şi mai autentic...energia asta creatoare!



Ştiţi că , mai presus de machiaje, glorie vremelnică, poleiala, ţinute, şi luminile platourilor....televiziunea şi jurnalismul înseamnă de fapt cu totul şi cu totul altceva.



- Înseamnă...cât de mult îţi pasă!

- Înseamnă....cât de mult investeşti zi de zi în munca ta.

- Înseamnă...să respecţi meseria şi să continui să laşi ceva în urma ta!



Cu siguranţă, fetiţa crescută în spate la Obor, fetiţa pe care o aveţi acum în faţă, NU a bănuit vreodată că va ajunge să aibă, timp de 20 de ani, o carieră în televiziune!



Când am venit la TVR, în urmă cu aproape 4 ani, unii dintre voi mi-aţi urat...pensie uşoară! Am zâmbit amar şi mi-am jurat mie că voi face tot ce este posibil să schimb această percepţie!



Nu ştiu cât am reuşit să schimb, dar cred că am reuşit să sădesc o sămânţă în cei care au vrut şi au ales să mă urmeze!



Vreau să vă mulţumesc vouă, publicului de acasă, celor care vă uitaţi la noi, pentru că fără voi....nu ar fi nimic!

O mare îmbrăţişare echipei mele, cu care am râs şi am plâns, colegilor de platou care îmi sunt tare dragi. Le mulţumesc colegilor din redacţie şi celor pe care nu îi vedeţi niciodată colegilor din regie.

Oamenii buni, cei cărora le pasă, cei care respectă meseria aceasta, se întâlnesc întotdeauna! Mai devreme sau mai târziu! Să ţineţi minte asta!



Pentru mine a venit momentul să plec din nou la drum! Am ales că de la anul să construiesc un nou proiect! Ca’n Viaţa a ajuns la final, cel puţin pentru mine. Sunt Emma Zeicescu, asta sunt... şi aceasta a fost ultima mea emisiune, aici, la TVR!



Din 2020 e timpul să privim în faţă viitorul, să avem curajul şi determinarea să inovăm, aşa că ne vom revedea în online, la cea mai nouă divizie de video din piaţa media, divizie construită în aceste zile de colegii de la Gândul!



Nu e loc pentru tristeţe pentru că...Povestea merge mai departe! Până când ne revedem, ştiţi vorba aia...Numai bine să vă fie!

Mă-nclin!” ✨❤, a anunţat Emma Zeicescu.

Foto: Facebook / Emma Zeicescu