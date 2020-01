Reprezentanţii MAI au povestit cum un pompier a intervenit în timpul său liber, pentru a stinge flăcările unei maşini care se ciocnise de un microbuz.

„Acum două zile, Cătălin era liber după serviciu şi mergea să-şi ia copiii acasă de la părinţi de undeva de lângă Botoşani.

În drum a oprit la o benzinărie pentru a alimenta, iar când a coborât din maşină a observat ceva ciudat în intersecţia pe care urma să o traverseze. Şi-a dat seama că este vorba de un accident.

A lăsat maşina şi a plecat într-un suflet către acel loc. Cu cât se apropia, şi-a dat seama de gravitatea accidentului produs între un microbuz şi un autovehicul.

- A sunat cineva la 112? a întrebat Cătălin pe una dintre persoanele aflate lângă microbuz.

- Am sunat eu. Sunt pe drum.

- Aveţi nevoie de ceva?

- Eu sunt bine. Vedeţi la celelalte persoane.

Cătălin s-a asigurat că toate persoanele din microbuz s-au evacuat şi, rapid, a trecut pe la fiecare pentru a vedea dacă au nevoie de ceva. Apoi s-a îndreptat către autoturism. Portierele din faţă erau deschise semn că şoferul şi pasagerul din dreapta se evacuaseră singuri. De undeva din bord începuse să iasă fum.

- Vedeţi că mai este cineva rămas în spate, i-a spus o persoană aflată lângă maşină.

- Hai să mă ajuţi să o scoatem până nu ia foc toată maşina. Cineva să meargă să ne aducă nişte stingătoare de la benzinărie.

La o prima vedere, Cătălin şi-a dat seama că persoana rămasă în maşină este într-o stare foarte gravă.

- O vom scoate cu mare atenţie să nu îi provocăm şi alte leziuni. Atenţie mare la picioare pentru că am impresia că îi sunt rupte.

În câteva secunde, victima a fost scoasă cu grijă şi transportată departe de maşina care era cuprinsă de flăcări.

Echipajele de intervenţie l-au găsit pe Cătălin încercând să stingă maşina care ardea.

- Mai este cineva înăuntru? l-a întrebat şeful de echipaj.

- A fost o persoană, dar am evacuat-o noi. Cred că este deja în salvare acum.

- Bine că ai fost aici, altfel singur nu mai avea nicio şansă. Felicitări!

În această dimineaţă, Cătălin a fost la biserică şi nu a uitat să se roage şi pentru persoana salvată care este la spital.

- Să dea Dumnezeu să trăiască! Eu nu am făcut nimic special. Mi-am făcut doar datoria de om!

Cătălin, pentru noi chiar eşti un SPECIAL!

Îţi mulţumim, OMULE!”, au scris administratorii paginii de Facebook MAI.