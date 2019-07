"Mai mult de 35.000 de români din Basarabia au fost deportaţi, in noaptea de 5 spre 6 iulie anul 1949, în Siberia. O drama care nu apare în manualele de istorie din România şi nici nu este prezentată în niciun muzeu din ţară. Exact acum 70 de ani, in total peste 150.000 de români au fost deportaţi din teritoriile anexate de URSS in Siberia şi Kazahstan, in anii de ocupaţie, iar averile lor confiscate", scrie Eugen Tomac, preşedintele PMP; pe Facebook.

"Am fost ieri la Chişinău, la invitaţia domnului Petru Hadarca, directorul Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”, la premiera spectacolului “Dosarele Siberiei”, o piesă ce prezină scene cutremurătoarea prin care au trecut românii deportaţi. Timp de peste doua ore, această opera reuşeşte să te ducă departe în timp, printre românii nevinovaţi care au murit în chinuri inimaginabile, să descoperi mai bine suferinţa celor care au supravieţuit, să înţelegi ce s-a întâmplat şi cel mai important, să nu uiţi niciodată această nenorocire.

Felicitări, domnului Petru Hadârcă şi întregii sale echipe pentru efortul depus in realizarea acestui spectacol document care merită văzut de milioane de spectatori din întreaga ţară. Această piesă nu este doar spectacol, este o stare de spirit pe care merită să o descoperi şi să o trăieşti pentru că doar aşa putem înţelege mai bine crimele comise de Stalin împotriva unor români nevinovaţi.

Consider că nu s-a făcut suficient pentru a cunoaşte aceste drame din perioada stalinistă, e nevoie in continuare de dezbateri, studii, filme, piese de teatru, cercetare şi bineînţeles o condamnare continua prin simboluri ce trebuie sa rămână peste veacuri drept mărturie a ceea ce a fost, nu pentru a ne răzbuna, ci pentru a nu uita!", mai scrie Tomac.