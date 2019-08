„Singurele două state din Uniunea Europeană care nu au trimis până acum propuneri oficiale pentru poziţia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, şi România, care are Guvernul Dăncilă. Până în acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis în mod oficial candidaţii pentru poziţia de comisar european, i-au anunţat public şi au fost asumaţi de prim-miniştrii ţării respective”, a scris, joi, pe Facebook, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.

Mureşan susţine că viitoarea Comisie Europeană nu va accepta propunerile actuale ale Guvernului român.

„În Italia, partidul de extremă dreaptă a generat o criză guvernamentală, iar prim-ministrul a demisionat săptămâna trecută. De aceea Italia are nevoie de mai mult timp. În România, o avem pe Viorica Dăncilă şi ne aflăm într-o situaţie mai rea decât orice altă ţară europeană. Ce s-a întâmplat până acum?

1. Viorica Dăncilă nu a anunţat public nicio nominalizare.

2. Viorica Dăncilă a trimis doar cu titlu informal două nume inacceptabile la nivel european. A trimis doi europarlamentari care au blocat justiţia, opunîndu-se cererilor procurorilor de ridicare a imunităţii lor parlamentare. Vă spun foarte clar: niciodată Comisia Europeană şi Parlamentul European nu vor accepta un comisar care a împiedicat justiţia, aşa cum au făcut Rovana Plumb şi Dan Nica

3. Viorica Dăncilă a fost la Bruxelles unde nu a obţinut nimic şi i s-a spus foarte clar că atacatori ai justiţiei nu pot fi comisari europeni, iar viitoarea Comisie Europeană nu va accepta oi negre în rândurile sale.

4. Viorica Dăncilă s-a făcut de râs în faţa noii preşedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen”, a scris Mureşan.

„De ce nu a anunţat Viorica Dăncilă public nicio nominalizare? Deoarece ştie că aceste două propuneri sunt slabe şi nici Rovana Plumb, nici Dan Nica nu vor ajunge niciodată comisari. Viorica Dăncilă ştia de la bun început că vor exista probleme insurmontabile cu ambele nominalizări făcute de ea. De ce a făcut Viorica Dăndilă aceste propuneri? Pentru a satisfice grupuri de interese din PSD. De ce nu s-a consultat Viorica Dăncilă pe această temă cu preşedintele Iohannis, care este mult mai credibil decât ea pe plan extern? Deoarece ea nu doreşte ca România să obţină un portofoliu important, ea doreşte doar să satisfacă grupuri de interese din PSD”, a mai transmis politicianul.

Mureşan consideră că România putea obţine funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Europeane.

„Ce am pierdut până acum? Cu siguranţă am pierdut poziţia de vicepreşedinte al Comisiei Europeane pe care o puteam obţine cu un candidat serios, aşa cum am spus eu din luna iulie, având în vedere că statele din Europa de Est au fost subreprezentate în poziţiile de conducere la nivel european, iar Slovacia, Bulgaria, Letonia şi Estonia au avut deja cel puţin un vicepreşedinte al Comisiei Europene, iar Polonia chiar un preşedinte al Consiliului European şi un preşedinte al Parlamentului European. Ce am mai pierdut? Am pierdut şansa de a primi un portofoliu important. Vom lua ce rămâne, la momentul la care vom desemna un candidat acceptat de noua preşedintă a Comisiei Europene”, arată mesajul său.

Acesta mai susţine că va trebui numită o persoană "competentă şi credibilă" din afara PSD-ALDE pentru funcţia de comisar european.

Preşedintele Klaus Iohannis a relatat, miercuri, într-o discuţie informală cu jurnaliştii, că i-a transmis premierului Viorica Dăncilă că este îngrijorat cu privire la propunerea Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european, cerându-i să nu facă această nominalizare.

Iohannis a afirmat că este îngrijorat de posibilitatea ca cele două propuneri să fie respinse de Paralmentul European, iar România să piardă portofolii importante de comisari, în timp ce caută propuneri noi.

Dan Nica şi Rovana Plumb sunt propunerile Guvernului PSD pentru funcţia de comisar european. Rovana Plumb şi Dan Nica au fost aleşi europarlamentari pe listele PSD. Ei fac parte din formaţiunea politică europeană a Socialiştilor şi Democraţilor, a doua ca reprezentare în Parlamentul European.