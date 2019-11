„Către,



Toate subunităţile inspectoratului,



Urmare a adresei nr.208822 din 21.11.2019 a Direcţiei de Logistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române privind repartizarea cantităţilor de benzină în luna noiembrie, avem onoarea de a vă comunica faptul că pentru luna noiembrie cantităţile de benzină disponibile sunt insuficiente pentru efectuarea plinurilor tehnice la autospecialele din dotare”.

„În acest sens veţi dispune măsurile ce se impun pentru utilizarea justă a cantităţilor de carburant disponibile şi încadrarea în acestea în vederea efectuării misiunilor specifice, iar la finalul lunii nu vor mai fi efectuate plinurile tehnice la autospeciale.



Totodată, precizăm faptul că înainte de a alimenta autospecialele din dotare cu carburant se vor verifica cardurile LUKOIL pentru a se vizualiza disponibilitatea stocului de carburant alocat autospecialei”.

Guvernul Orban a adoptat, marţi, proiectul de rectificare bugetară. Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din PIB în urma celei de-a doua rectificări bugetare, iar printre ministerele de la care s-a tăiat se numără Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor.

Cât pierde Ministerul Afacerilor Interne la rectificarea bugetară: - 1,187,8 milioane lei, per sold. Diminuarea propusă de către minister este în principal de la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă avându-se în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, precum şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului.

Cosmin Andreică, liderul sindicatului Europol: Cei mai lezaţi sunt cetăţenii şi siguranţa publică!

„În momentul de faţă într-adevăr a fost transmisă acea adresă, din ce am văzut a şi ieşit inspectorul general la Europa FM şi a spus că de fapt a fost o exprimare nefericită, că nu sunt probleme, încerca să calmeze spiritele.



În realitate, concret, la unităţile de poliţie s-au blocat cardurile de alimentare pe care le aveau la dispoziţie poliţiştii şi au trecut la punct fixe, tot felul de tertipuri de genul acesta ca să nu consume carburantul pe care îl mai au în stoc.



În realitate este o problemă financiară pentru că s-a făcut rectificarea şi efectiv nu mai sunt bani.



Poliţiştii nu neapărat sunt lezaţi, eu ca poliţist că îmi dai maşina sau că mă trimiţi pe jos, nu am o problemă, problema este când vine vorba de cetăţean, pentru că aşa cum niciunui medic nu îi poţi cere ca la trei pacienţi să folosească 2 pansamente, tot aşa şi poliţiştii. Dacă ai intervenţii ce să faci să mergi pe jos, poate alea 10-15 minute pe care le mergi pe jos sunt vitale .



Nu putem face rabat - nu mai folosi 10 litri, foloseşte 5. Nu poţi să porneşti cu o asemenea dispoziţie. Nu, o să folosesc cât am nevoie, în funcţie de ce apare pe durata serviciului.



Cei mai lezaţi sunt cetăţenii şi siguranţa publică. Ce mă deranjează este că în timp ce nu sunt bani, hai să găsim o formă de a economisi, de a limita... Hai să începem cu maşinile şefilor, care oricum au luat cele mai noi maşini, întotdeauna devin maşini de serviciu ale şefilor, iar ei nu au limită la carburant, în timp ce maşinile din stradă au această limită.



Chiar un coleg la ora 14.00 astăzi, din Cluj, m-a sunat şi mi-a spus am 4 litri în rezervor şi mi-a zis şeful că dacă nu mă descurc cu 4 litri înseamnă că nu sunt bun ca poliţist. Trebuie să analizez eu când să merg, când să acţionez la apelul 112”, a declarat, în exclusivitate pentru GÂNDUL, Cosmin Andreică, preşedintele sindicatului Europol.