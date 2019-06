„Cum să te descurci 4 zile în Tokyo...doar cu hainele de pe tine.

Ştiţi jocurile acelea în care trebuie să enumerăm 3 lucruri pe care le-am lua după noi dacă am pleca pe o insulă pustie? Zilele astea, mi-am dat seama că ar fi fost sănătos dacă m-aş fi gândit, dat fiind faptul că din neglijenţa companiei de ”elită” Air France, am rămas fără bagajul de cală, 4 zile întregi în Tokyo”, povesteşte senatoarea liberală pe Facebook.

Se gândeşte să-i acţioneze în instanţă



„Evident, am făcut plângeri repetate şi de fiecare dată mi s-a promis că mâine îmi voi primi bagajul. Au uitat, însă, cei de la Air France, să îmi spună şi care ”mâine”.



Este o bătaie de joc pe care eu, client fidel al Air France, nu credeam că o să o văd vreodată la această companie.

Mă aflam la Tokyo în vederea participării la un summit al femeilor lideri politici, pentru 4 zile.



Ca să închei, bagajul meu nu a ajuns nici până azi, deşi am asigurarea ca vine exact când ar trebui sa împachetez pentru plecarea spre Romania de mâine-dimineaţă, la prima oră!



Nicio companie aeriană nu are dreptul să-şi trateze aşa pasagerii. Ma gândesc ca ne vom auzi in instanţa. Ruşine, Air France!”, conchide Alina Gorghiu.



Postarea completă a senatoarei PNL: