„Era normal să cer de la ISUBIF să iasă cu explicaţii. Ce au făcut. Au reuşit să explice aceste lucruri. Populaţia doreşte şi mai multe explicaţii. Voi face într-o conferinţă de presă la un anumit moment. Nu am ştiut de acest film, nu am ascuns filmul şi nu am dat dispoziţie să fie ascuns”, a spus Raed Arafat într-un mesaj video postat pe Facebook.

În privinţa filmului, Raed Arafat a spus că înregistrarea „nu aduce aspecte noi asupra intervenţiei”.

„El arată câteva secvenţe. Nu arată per ansamblu toată intervenţia. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente - momentul în care nu toate echipajele sosiseră, nu erau multe tărgi. Dar nu arată locul unde erau duşi răniţii şi unde au fost trataţi - departe de locul unde se filma”, a mai punctat acesta.

Iniţial, joi seară, Arafat a spus că punctul său de vedere va fi expus după comemorarea Colectiv şi după alegerile pentru prezidenţiale, deoarece declaraţiile sale ar putea aduce „element perturbator”.

Procurorii de la Parchetul General au disjuns dosarul Colectiv şi au transmis către Parchetul Militar cauza pentru a fi anchetat modul în care au intervenit echipajele ISU atunci când au sosit la locul tragediei în 30 octombrie 2015.

Arafat: Vă rog să aveţi încredere în pompieri pentru că alţii nu avem

Raed Arafat a îndemnat cetăţenii să aibă încredere în continuare în pompieri şi în echipajele din serviciile de urgenţă mai ales pentru că în acest moment, „alţii nu avem”. Şeful DSU a anunţat că îşi dă demisia doar dacă îi vor cere Guvernul sau premierul.

„Astfel de situaţii şi astfel de emoţii le înţeleg până la o limită, dar clar sunt rezultatul unei manipulări care este foarte bine analizată şi foarte bine studiată. Se doreşte creşterea nivelului emoţional până în data de 30 şi folosirea acestui lucru într-un sens sau altul, nu ştiu care este motivul, poate că asta este motivul. Oricum, cineva încearcă să crească la nivelul populaţiei furia şi nemulţumirea, să o îndrepte împotriva unor instituţii şi împotriva unor persoane”, a spus Raed Arafat despre criticile din social media, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă va pleca din funcţie în momentul în care Guvernul, premierul sau ministrul în funcţie vor cere acest lucru.

„Credeţi-mă că nu voi sta un minut mai mult decât mi se zice acest lucru. Eu nu-mi înaintez demisia, pentru că nu vreau să aud niciodată în viitor că „Da, tu ai plecat, nu noi te-am dat afară”. Cine vine poate să decidă, să-mi spună să plec şi plec”, explică Arafat.

Într-un ultim mesaj din materialul video de aproape 20 de minute, Arafat a menţionat că îşi cere scuze pentru toată situaţia creată, însă asigură populaţia că echipajele din serviciile de urgenţă („pompierii şi cu colegii de la ambulanţă şi de la toate serviciile de urgenţă”) sunt la dispoziţia cetăţenilor.

„Vă rog ca în continuare să aveţi încredere în aceşti oameni, pentru că în acest moment alţii nu avem. Încercăm să le ridicăm nivelul, încercăm să îi pregătim, încercăm să ne pregătim din ce în ce mai bine, din păcate acest lucru nu poate fi făcut peste noapte şi este un proces continuu, în care trebuie să aveţi încredere, pentru că numai aşa putem să dezvoltăm instituţii care sunt puternice şi care sunt in serviciul dumneavoastră, nu le facem pentru noi, le facem pentru dumneavoastră”, încheie Arafat.