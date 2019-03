Cei aproximativ 70 de angajaţi ai fabricii Nestle din Timişoara s-au adunat, luni, la intrarea în societate, pentru a protesta faţă de decizia conducerii de a le acorda cel mult 13 salarii compensatorii. Manifestanţii au ţinut în mâini afişe cu mesaje precum „Vrem respect”, „Egalitate”, „Nu discriminare” sau „România = Europa”, au folosit de vuvuzele pentru a face zgomot şi au fluturat steaguri tricolore sau ale Uniunii Europene.

Preşedintele Sindicatului Nestle România, Ovidiu Bolovan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că oamenii sunt nemulţumiţi pentru că în alte ţări din Occident în care compania a închis alte fabrici, angajaţii au primit până la 50 de salarii compensatorii, iar cei din Timişoara vor primi cel mult 13 dacă au o vechime mai mare de 20 de ani şi cel mult zece, dacă au sub 20 de ani vechime.

„Protestăm pentru că nu am reuşit să ne înţelegem cu conducerea în ceea ce priveşte lichidarea acestei fabrici. Eu am 19 ani vechime în această fabrică, am şi o vârstă mai înaintată, 58 de ani, o să-mi fie extraordinar de greu să-mi găsesc un loc de muncă în altă parte. După 19 ani de muncă, să vină fabrica să-mi dea zece salarii este groaznic, comparativ cu colegii noştri din Europa. Mai exact, s-au închis de anul trecut încoace multe fabrici şi în Germania, Franţa, peste tot s-au obţinut sume mari de bani, s-au acordat 30, 40, 50 de salarii compensatorii, în funcţie de ţară, de puterea economică a fiecărei ţări. Noi am cerut în ultima adresă înaintată companiei până la 50 de salarii, exact aşa cum au făcut şi cu colegii noştri de dincolo. Azi am vorbit cu conducerea, care ne-a transmis că oferta pe care au făcut-o aici este bună şi că nu pot să acorde mai mult”, a afirmat Ovidiu Bolovan.

De asemenea, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu, prezent la protestul angajaţilor fabricii Nestle din Timişoara, a declarat că „în alte ţări din Europa, acolo unde Nestle a fost în aceeaşi situaţie şi a închis societăţi comerciale, numărul salariilor compensatorii a fost de 50. Suntem membrii ai Uniunii Europene, suntem angajaţi ai unei companii multinaţionale şi dorim acelaşi tratament. Mi se pare nefiresc ca reprezentanţii companiei din România să ne spună că suntem în România, nu suntem în Uniunea Europeană, ceea ce este foarte trist şi foarte grav. Asta înseamnă că România este considerată în continuare groapa de gunoi, iar noi suntem nişte sclavi pe plantaţie, ori nu este normal”.

În cazul în care angajaţii de la fabrica Nestle din Timişoara nu vor primi mai multe salarii compensatorii, reprezentanţii sindicatului spun că vor continua protestele în faţa societăţii în fiecare zi a săptămânii. De asemenea, săptămâna viitoare o parte dintre angajaţi intenţionează să meargă la Bucureşti pentru a protesta în faţa sediului companiei şi chiar la Ministerul Muncii.

Fabrica Nestle din Timişoara va fi închisă în data de 31 mai, urmând ca toţi cei 352 de angajaţi să rămână fără loc de muncă.