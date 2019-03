KFC România anunţă că a încheiat un parteneriat cu Carrefour, iar sosul cu usturoi Glenn al KFC a devenit disponibil permanent, în toate cele 346 magazine din ţară ale retailer-ului.

„Anul trecut, am decis să ducem sosul cu usturoi, unul dintre cele mai iubite produse KFC din România, în retail. Am abordat, astfel, un nou segment de public, oferindu-le noi sugestii şi oportunităţi de consum, în plus faţă de produsele din restaurante. Răspunsul publicului a fost uimitor, stocurile s-au epuizat în numai câteva zile, iar consumatorii din întreaga ţară au cerut ca sosul să se întoarcă în magazine. Cu o asemenea performanţă în etapa pilot, decizia să mergem înainte în direcţia dezvoltării de parteneriate cu retailerii din România a fost una firească. Astfel, suntem bucuroşi să anunţăm că produsul este disponibil permanent în toate punctele de vânzare Carrefour, ceea ce înseamnă că tot mai mulţi fani ai produsului se pot bucura oricând de el, acasă, la serviciu, outdoor sau oriunde ar fi”, a spus Mark Hilton, Chief Executive Officer, Sphera Franchise Group.

Cu peste 8 milioane de unităţi vândute anual în toate restaurantele KFC din România, sosul cu usturoi este unul dintre cele mai populare produse.

Sosul cu usturoi este un produs dezvoltat exclusiv pentru fanii KFC din România şi a fost lansat în urmă cu peste 20 de ani, încă de la deschiderea primului restaurant KFC din ţară. Conform studiilor de piaţă, sosul cu usturoi este cel mai apreciat ingredient în reţetele KFC.

În retail, produsul este disponibil în recipiente de 325 gr, fiind uşor de recunoscut datorită etichetei personalizate cu imaginea faimosului Colonel Sanders şi menţiunea „produs original KFC”.

