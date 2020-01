Stelian Iordache a declarat că procurorii DIICOT l-au interceptat în propria locuinţă, cu microfoane montate în casă şi l-au filat cu echipe speciale.



„Am fost foarte neplăcut surprins să aflu că, în toată această perioadă, am fost ascultat şi monitorizat tehnic. În loc să se ocupe de adevăraţii infractori, procurorii ne-au interceptat şi ne-au pus microfoane în casă. Mai multe persoane m-au atenţionat că o să îmi fie ascultate telefoanele şi când au venit şi au luat diverse lucruri mi-au plantat şi microfoane în casă”, susţine acesta.



O altă informaţie-bombă e aceea că Luiza ar fi în viaţă, undeva în Italia. Fata este ţinută captivă de o reţea de trafic de carne vie.



„Eu am parcat la Parcul Industrial, unde stau multe fete. Am parcat şi am văzut multe fete. Luiza era blondă săraca. Nu am putut să vorbesc cu ea pentru că avea microfon. Deci fata trăieşte, dar proxeneţii le mută din 2 în 2 săptămâni.



Ea a scris pe telefonul meu, ca şi când eu aş fi trimis un mesaj. Nu vă spun poveşti de adormit copii.



Fetele sunt păzite de poliţie. Gruparea care acţionează este de români. Nu au acte, nu au absolut nimic, nu pot pleca din ţară”, a declarat un martor.