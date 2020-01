Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, a aflat, luni, că familia fetei din Dioşti a fost supravegheată tehnică în perioada desfăşurării anchetei DIICOT în dosarul dispariţiei tinerei, acesta spunând că este revoltat de modul în care „procurorii DIICOT au pierdut timp” ascultându-i pe ei, în loc să îi asculte pe complicii lui Gheorghe Dincă. Potrivit lui Stelian Iordache, procurorii DIICOT ar fi montat în casa familiei Melencu chiar şi o cameră video.

„În loc să-i urmărească pe cei care sunt complicii lui Dincă, uitaţi cu ce se ocupă DIICOT-ul. DIICOT-ul ne urmăreşte pe noi. Din părţi vătămate am devenit suspecţi în acest dosar şi multe alte lucruri. (…) Am înţeles de la cineva că ni s-ar fi plantat şi o cameră de luat vederi. S-a întâmplat acum vreo două –trei luni când au venit de la Craiova şi, sub pretextul că iau obiecte de ale Luizei, am impresia că atunci au avut destul timp să monteze, să planteze acele microfoane şi acele camere”, a declarat Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu

Stelian Iordache e nemulţumit şi de unele afirmaţii din rechizitoriul procurorilor şi spune că mărturisirea lui Dincă în faţa unui coleg de celulă este „o mânărie a DIICOT”.

„În acel rechizitoriu s-au spus multe alte lucruri murdare despre Luiza. Noi nu acceptăm aşa ceva. Am citit anumite părţi, adică acele afirmaţii oribile la adresa Luizei. Acolo a fost totul aranjat, între Dincă şi acel deţinut pentru că nu se putea să se obţină atât de uşor acele informaţii de la Dincă. A fost o mânărie făcută a DIICOT-ului”, spune Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu.

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţianu au fost trimişi în judecată miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre. Potrivit procurorilor DIICOT, Dincă a răpit-o, în 14 aprilie 2019, pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, a dus-o la casa sa din Caracal, unde a ţinut-o timp de trei zile imobilizată de pat, legată la ochi şi a violat-o de mai multe ori.

Ştefan Risipiţianu este acuzat că, ajuns la locuinţa respectivă, a observat fata şi i-a cerut lui Dincă acordul s-o violeze.

Dincă ar fi omorât-o în 17 aprilie 2019 pe Luiza Melencu, în bătaie, iar apoi a ars trupul acesteia într-un butoi metalic.

În 24 iulie 2019, Dincă a răpit-o din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, şi a dus-o la locuinţa sa din Caracal. Şi cea de-a doua victimă a fost imobilizată de pat cu un lanţ, legată şi violată. Dincă este acuzat că a sunat familia tinerei pentru a induce ideea că aceasta a plecat din România, iar când s-a întors acasă, Dincă a observat că fata a reuşit să desfacă lanţul cu care era legată de pat, să îşi scoată banda adezivă de la ochi şi că ţinea în mână un telefon vechi găsit în cameră. Atunci, Dincă a lovit-o, a sugrumat-o provocând decesul, apoi i-a ars trupul.