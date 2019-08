Prietenul fetei pline de sânge, dus la Parchet. Fata le-a spus celor de pe salvare că a fost violată

Prietenul fetei de 14 ani găsită sângerând abundent şi confuză, în cazul căreia poliţiştii nu au intervenit, a fost găsit şi dus la Parchet pentru audieri. Anterior, directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, Mihai Polinschi, declara că fata le-a spus celor de pe salvare că a fost violată.

Fata de 14 ani a fost găsită pe o stradă din Galaţi plină de sânge şi confuză.

În imaginile filmate de un cetăţean apar fata plină de sânge, maşina de Poliţie, mai mulţi oameni şi doi angajaţi ai unei firme de securitate. Oamenii de pe trotuar solicită ajutorul poliţiştilor care refuză să coboare din maşină, în ciuda insistenţelor. Victima pare îngrozită şi refuză să vorbească cu oamenii care i-au sărit în ajutor, în timp ce poliţiştii asistă pasiv la întreaga scenă. În cele din urmă fata a fost transportată la Spitalul de Copii din Galaţi, iar persoana care a realizat filmarea a anunţat pe Facebook că a vizitat-o şi confirmă faptul că victima a fost violată.

Ulterior, IPJ Galaţi a anunţat că cei doi poliţişti filmaţi în timp ce refuză să intervină pentru a ajuta fata sunt cercetaţi disciplinar.

Fata le-a spus angajaţilor de la Servicul de Ambulanţă care au transportat-o la spital că a fost violată. La solicitarea MEDIAFAX, varianta a fost confirmată chiar de directorul instituţiei.

„Pot confirma că victima le-a spus celor de pe salvare că a fost violată. Înţeleg că ulterior fata şi-a schimbat depoziţia, nu este treaba noastră, ci a Poliţiei”, i-a spus corespondentului MEDIAFAX,

directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, Mihai Polinschi.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului, în grija cărora se afla fata de 14 ani, spuneau însă că aceasta a refuzat să vorbească despre abuz sau viol.

Tânărul cu care s-a întâlnit fata era căutat, apoi Poliţia Galaţi a anunţat că acesta a fost depistat şi este bănuit de săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Băiatul a fost condus la Parchet, pentru audieri.

Se pare că cei doi s-au cunoscut pe Facebook şi au stabilit să se întâlnească.

Verificări şi la Direcţia pentru Protecţia Copilului Galaţi, în cazul fetei pline de sânge

O anchetă a început şi la Direcţia pentru Protecţia Copilului Galaţi în cazul fetei pline de sânge care nu a primit ajutorul poliţiştilor. Medicii spun că starea copilei de 14 ani, în momentul în care a fost preluată de ambulanţă, era precară şi s-a agravat pe parcurs.

Fata plină de sânge din oraşul Galaţi care nu a primit ajutorul poliţiştilor ar avea o ruptură de vagin şi a ajuns la spital în stare destul de gravă. De aceea, medici de la Spitalul de Pediatrie din Galaţi au decis să o transfere la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru a beneficia de intervenţia unor specialişti.

„Cei de acolo i-au făcut perfuzii şi au decis să o transfere la alt spital. Iniţial a fost dusă la Spitalul de Copii cu ambulanţa, apoi cei de acolo au decis să o transfere la Spitalul Judeţean, aflat la mai puţin de un kilometru distanţă. I-au pus perfuzii la Spitalul de Copii, i-au acordat primele îngrijiri şi am folosit o ambulanţă ca să o transferăm. Probabil a fost nevoie de un specialist în obstetrică-ginecologie. Avea o hemoragie puternică, era în şoc hemoragic. Iniţial avea tensiunea 11 şi în ciuda intervenţiei medicilor, atunci când a fost transferată la Spitalul Judeţean, tensiunea scăzuse la 7. Hemoragia puternică sugerează o ruptură de vagin”, a declarat, pentru Mediafax, directorul Serviciului de Ambulanţă Galaţi, Mihai Polinschi.

Fata este acum în afara oricărui pericol la Spitalul de Urgenţă din Galaţi.

În paralel, la centrul de plasament în care fata era cazată, a fost declanşată o anchetă. Conducerea Direcţiei pentru Protecţia Copilului a dispus verificări pentru a se stabili dacă au fost respectate procedurile în momentul în care fata a plecat din centru.

„Facem şi noi anchetă internă ca să vedem dacă la nivelul centrului s-au îndeplinit procedurile. Fata a avut bilet de învoire şi ar fi ajuns la timp dacă nu ar fi fost transportată la spital. Oricum, noi verificăm toate aspectele problemei, când a plecat, cât a lipsit, dacă biletul a fost acordat respectând procedurile”, a declarat, pentru corespondentul Mediafax, reprezentantul Direcţiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, Ciprian Groza.

Mihai Fifor, despre cazul de la Galaţi: Atitudinea poliţiştilor implicaţi este inadmisibilă / Cei care nu înţeleg importanţa şi responsabilitatea funcţiei vor trebui să plece



Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, anunţă, luni, că a dispus verificări în cazul poliţiştilor de la Galaţi, care nu au coborât din maşină pentru a ajuta o fată plină de sânge, precizând că atitudinea agenţilor este inadmisibilă.



„În ceea ce priveşte cazul de la Galaţi, am dispus măsuri ferme de verificare imediată a ceea ce s-a întâmplat, urmând ca cei care se fac responsabili să fie traşi la răspundere, conform legii. Nu vom accepta ca astfel de situaţii să se repete vreodată, atitudinea poliţiştilor implicaţi fiind inadmisibilă. Am cerut fiecărui inspector şef de poliţie ca, în maximum o săptămână, să prezinte o evaluare riguroasă a activităţii Inspectoratului, structură cu structură, urmând ca aceasta să facă obiectul analizei imediate de la nivel central”, scrie Mihai Fifor, pe Facebook.



Ministrul transmite că aşteaptă transparenţă, onestitate şi corectitudine, iar „cei care nu înţeleg importanţa şi responsabilitatea funcţiei vor trebui să plece”.



„Acţiunile dispuse săptămâna trecută pe linia transportului ilicit de persoane continuă şi în aceste zile şi primele rezultate încep deja să apară. Am fixat, de asemenea obiective precise pentru structurile MAI în legătură cu începerea anului şcolar. Fiecare elev trebuie să se simtă în siguranţă, acest subiect urmând să rămână o prioritate a Poliţiei române”, transmite Mihai Fifor.

Galaţi: Prietenul fetei pline de sânge, căutat de Poliţie



Prietenul fetei de 14 ani pline de sânge, în cazul căreia poliţiştii nu au intervenit, este căutat de Poliţie. Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului, în grija cărora se afla fata, spun că aceasta a plecat din centru pentru a se întâlni cu prietenul ei.



„Noi am vorbit cu fata, ea ne-a spus că nu a fost vorba despre un abuz. A plecat din centru pentru a se întâlni cu prietenul ei, se pare că nu erau la prima întâlnire, şi a mers la acesta acasă. Rămâne ca expertiza medicală să ne ofere mai multe informaţi. Prietenul ei este tot minor, are 15 ani şi din câte am înţeles este căutat de poliţişti, a dispărut, poate s-a speriat. Poliţiştii îl caută ca să-l audieze”, a declarat, pentru Mediafax, reprezentantul Direcţiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, Ciprian Groza.



Surse din cadrul Poliţiei spun că băiatul a fost identificat şi va fi audiat. Se pare că cei doi s-au cunoscut pe Facebook şi au stabilit să se întâlnească.



„Băiatul a fost identificat, se pare că este vorba despre un minor de 14 ani din Galaţi. El urmează să fie audiat”, a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin.



Ştirea iniţială. Conform unei imagini filmate în weekend şi postate pe Facebook, agenţii stau în maşină de Poliţie, deşi în faţa lor se afla un copil plin de sânge şi în stare de şoc. Potrivit primelor informaţii, copila ar avea vârsta de 14 ani.

„Fata este internată în spital, a fost operată aseară. Astăzi, împreună cu soţul meu (unul dintre agenţii wbc) am fost la spital şi am vizitat-o. B, provine dintr-o familie defavorizată, părinţii eineputând fi lângă ea în aceste momente. B. a fost violată. Mâine ne vom duce din nou la spital şi de asemenea la centrul de copii în îngrijirea cărora se afla ca să aflăm dacă organele s-au sesizat, dacă nu personal ne vom duce la secţia de poliţie! Nu putem lăsa lucrurile aşa, se putea întâmpla oricărui copil!!! Nepăsarea şi delăsarea din partea celor care ar trebui să ne protejeze viitorul ţării ar trebui pedepsită, dar mai ales cel care a adus această copilă în această stare. Dacă sunt martorii ai acestui incident, vă rog, haideţi să ne unim să o ajutăm, să i se facă dreptate B.!!!”, a scris Doro Yola pe Facebook.

Surse din Poliţie confirmă faptul că au declanşat o anchetă şi că poliţiştii sunt cercetaţi disciplinar pentru modul în care au intervenit în acest caz.