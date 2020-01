Femeia care şi-a abandonat bebeluşul într-o cutie de carton este infirmieră la Spitalul Balş



Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş, Mihaela Dicanu, mama bebeluşului abandonat într-o cutie de carton dintr-o casă părăsită din Morunglav are 40 de ani şi mai are acasă doi copii.



„S-a dispus o anchetă in rem pentru rele tratamente aplicate minorului. Faţă de femeie se va dispune şi o expertiză medico-legală pentru a se vedea dacă a avut discernământ, dacă i-a fost afectat discernământul”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Dicanu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Balş.



Femeia este infirmieră la Spitalul din oraşul Balş.



Bebeluşul care avea doar 3 zile a fost abandonat într-o cutie din carton şi găsit de un localnic din Morunglav, care a anunţat Poliţia. Bebeluşul era în viaţă, îmbrăcat si învelit cu o pătură şi a fost preluat de ambulanţă.



Medicii slătineni au contactat reprezentanţii DGASPC Olt, iar asistenţii sociali vor prelua bebeluşul.

Ştirea iniţială. Poliţiştii olteni au fost sesizaţi că într-o casă abandonată din comuna Morunglav a fost găsit un bebeluş abandonat.

Oamenii legii au constatat că bebeluşul de 3 zile a fost abandonat într-o cutie din carton.

Mama bebeluşului, o femeie de 40 de ani din localitate, a fost identificată. Deocamdată, poliţiştii anunţă că fac cercetări sub supravegherea unui prim-procuror.