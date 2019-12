Femeia i-a filmat pe fostul soţ şi pe colegii acestuia, după ce au oprit-o în trafic şi au amnedat-o, motivând că nu avea folii omologate la maşină.

„În data de 09.10.2019, la ora 11,45, în timp ce mă aflam pe bd. Ştefan cel Mare, în zona centrală a oraşului Târgu Neamţ am fost blocată în trafic de către un echipaj de poliţie format din 4 persoane (3 poliţişti şi un jandarm). Un agent din echipaj, pe nume Florin Tărnăucă a scos un telefon mobil pe care îl ţinea în mână, cu camera foto-video îndreptată spre mine. Cel de-al doilea poliţist s-a recomandat ca fiind agent Negurici Dumitru Narcis. Acesta din urmă mi-a cerut actele personale şi cele ale maşinii, precum şi dovada că folia de pe portierele din spate este omologată, şi de asemenea, mi-a cerut ca să îi prezint cele două triunghiuri reflectorizante, trusa medicală şi extinctorul.

I-am dat agentului Negurici actele mele, certificatul de înmatriculare şi asigurarea RCA a maşinii, urmând să caut în maşină şi celelalte documente cerute de acesta. Din păcate, modul abuziv al agenţilor care m-au intimidat şi m-au speriat, m-au făcut să rămân efectiv blocată în maşină. Eu ştiam că am folie omologată pe geamul portierelor din spate, iar pe geamurile din faţă nu deţin folie, deoarece maşina este prevăzută din fabrică cu geamuri cu tentă mai închisă la culoare. De asemenea, ştiam şi faptul că deţin în momentul opririi de către agenţi, trusa medicală, extinctor şi cele 2 triunghiuri reflectorizante, dar având în vedere că am fost blocată de o maşină de poliţie din care a coborât, printre alţii, şi fostul soţ, agentul Narcis Negurici şi un alt coleg care mă filma, m-am panicat şi am intrat într-o stare de şoc, declarând verbal că nu reuşesc să găsesc în maşină ceea ce mi s-a cerut. Deşi, repet, aveam în maşină toate cele necesare pentru ca acest control de rutină ( cum a afirmat fostul soţ că ar fi) să decurgă normal”, a declarat femeia pentru zch.ro.

Femeia a declarat că bărbatul a planificat oprirea ei în trafic:

„Am convingerea că oprirea de pe data de 09.10.2019 a fost premeditată, fostul soţ anunţându-mă pe 05.10.2019, ora 20,45 ca să o iau pe fetiţa mea, Daria Maria, la ora 12 de la şcoală, pe data de 09.10.2019, dar că îmi va spune sigur în seara zilei de 08.10.2019. În seara zilei de 08.10.2019 acesta nu a mai spus nimic despre acest subiect. Pe data de 09.10.2019, ora 08,19, fostul soţ mi-a trimis un sms prin care mă anunţa că are o şedinţă şi că e posibil ca să nu o poată lua pe fată la ora 12. Eu discutasem în prealabil cu doamna învăţătoare a fetiţei care mi-a spus că pe data de 09.10.2019, Daria Maria poate sta la şcoală până la ora 16, deoarece era after school. Aşa încât eu l-am informat pe fostul soţ că nu înţeleg de ce trebuie luată la 12. El a trimis un sms în care spune: azi nu am bani de after. Ca să închei discuţia, i-am spus că o pot lua eu pe fetiţă la 12 de la şcoală. În jurul orei 11, pe data de 09.10.2019 m-am prezentat la secţia 4 Poliţie Târgu Neamţ, deoarece trebuia să fiu audiată în urma unei plângeri făcute de fostul soţ, care era la volanul unei maşini de poliţie şi se îndrepta spre blocul unde locuiesc. Până am parcat maşina în zona Poliţiei Târgu Neamţ, fostul meu soţ a reuşit să parcheze şi el tot acolo. Având în vedere că era ora 11, l-am întrebat dacă a terminat şedinţa şi dacă o mai iau eu pe fetiţă. Acesta mi-a zâmbit arogant şi nu mi-a răspuns. L-am lăsat şi am intrat în incinta Poliţiei pentru a fi audiată. În jurul orei 11,45 am plecat spre centrul oraşului, moment în care, după circa 10 minute am observat în spatele meu o maşină de poliţie care a pus în funcţiune girofarele. Iniţial, nu mi-am dat seama să fi greşit cu ceva, dar am tras totuşi pe dreapta, sperând să fac loc maşinii de poliţie, pentru a trece de mine. Maşina poliţiei nu doar că nu a înaintat, ba chiar mi s-a postat în faţa maşinii mele, forţându-mă să frânez brusc şi blocându-mi vizibilitatea. Din acea maşină au coborât 4 persoane, mai exact un jandarm şi trei poliţişti. Agentul Tărnăucă era pregătit cu un telefon mobil pe care l-a ţinut mereu îndreptat spre mine. Am relatat aceste aspecte pentru că, repet, am bănuiala că fostul meu soţ a plănuit acest moment, acesta făcând tot ce îi stă în putinţă ca să mă denigreze, să mă alunge din viaţa copilului meu şi să mă pedepsească, pentru că am deschis un nou proces la Piatra Neamţ. Consider că a abuzat de funcţia pe care o are pentru a mă intimida., acest abuz în serviciu fiind în formă continuată, deoarece nu ar fi pentru prima dată când mă urmăreşte în timpul lui liber sau în timpul serviciului. Am bănuiala că nici pe 09.10.2019, ora 12, el nu era de serviciu. El profită de faptul că este poliţist şi îşi sună colegii pe care îi cheamă la uşa locuinţei mele, atunci când consideră el necesară intervenţia Poliţiei. Ba chiar a apelat şi serviciul 112”, a povestit femeia.