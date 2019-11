Profesorul Silviu Gurlui, de la Universitatea „Al. I. Cuza”, a reuşit să recupereze o bucată din gheaţa albastră, scrie realitateadeiasi.net. Acesta a cântărit-o şi a postat-o pe Facebook, alături de un comentariu asupra fenomenului nemaiîntâlnit.



„S-a întâmplat la Târgu Frumos. La ora 14. Un zgomot puternic a zdruncinat solul iar acoperişul a fost străpuns. La nici 7 metri de acest om, un corp de peste 20 cm şi greutate mare străpunge acoperişul ranforsat. S-a rupt în bucăţi la contactul cu solul afânat. Una din bucăţi v-o prezint alăturat. Am recuperat-o. De departe este una din cele mai mari bucăţi de gheaţă ce cade din atmosferă pe sol. De departe este una din ciudăţenii atât mărimea dar mai ales culoarea. Una din cele mai mari bucăţi de grindină căzută pe Pământ, una s-a înregistrat în 2010 în SUA, avea 20 cm şi 500 g.



Fragmentul de gheaţă „albastră” recuperat are 400 g şi 10 cm. La străpungere acoperişului, dimensiunea şi greutatea erau cu mult mai mari. Proprietarul afirma că pe acel interval de timp nu s-a auzit niciun avion. Niciun alt zgomot suspect care să preceadă şocul căderii acestui corp de gheaţă. Teorii vor fi multe. Vom analiza cu mare atenţie compoziţia chimică. Bucată de gheaţă putea să rănească grav oamenii dacă îi lovea direct. Bucată de gheaţă a fost menţinută tot timpul la temperatura joasă şi am transportat-o în siguranţă la Iaşi. Voi reveni cu date noi”, a scris Gurlui pe Facebook.

foto: Facebook / Silviu Gurlui

foto: Facebook / Silviu Gurlui

foto: Facebook / Silviu Gurlui

foto: Facebook / Silviu Gurlui