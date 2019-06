„Avem o bucurie imensă şi un privilegiu deosebit să prezentăm astăzi, chiar de Ziua Mondială a Teatrului, programul de spectacole al acestei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, pusă sub semnul distinctiv şi asumat a ceea ce noi am numit «Arta de a dărui»”. Este reverenţa noastră în faţa unui public minunat şi generos, care, de 26 de ani, ne însoţeşte în această călătorie uluitoare prin lumea artelor spectacolului, cu încredere, iubire şi pasiune, pe care le primim şi i le dăruim, la rândul nostru. Sper, împreună cu echipa şi partenerii festivalului, că şi în acest an vom crea momente de desfătare artistică pentru publicul de toate vârstele şi vă aşteptăm cu cel mai bun program la festival!Ţ, declara Constantin Chiriac, preşedintele FITS, pe 27 martie.

Printre spectacolele din festival se numără „Venezuela” - Batsheva Dance Company (Israel), „Izvorul dansului / Session” - Colin Dunne & Sidi Larbi Cherkaoui (Irlanda, Belgia), „Dama cu camelii / Li Yaxian” - Chongqing Chuanju Theatre (China), ”Stelele circului contemporan / La Galerie” - Machine de Cirque (Canada), „Doi în unu / One, One & One” - Vertigo Dance Company (Israel).

Li se alătură unele dintre spectacolele Teatrului Naţional „Radu Stanca”, precum „Ulciorul sfărâmat” (regia: Dominic Friedel), „Hin und Her” (regia: Alexander Riemenschneider), „Ierusalim” (regia: Bogdan Sărătean), „Un tramvai numit Popescu” (regia: Gavriil Pinte), „Ivona, principesa Burgundiei” (regia: Botond Nagy) şi „Cui i-e frică de Virginia Woolf” (regia: Andrei şi Andreea Grosu).

Evenimentul „Întâlniri cu mari coregrafi” are loc în fiecare an la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, în cadrul Bursei de Spectacole, unde sunt organizate o serie de masterclass-uri de dans la care participanţii au şansa să lucreze câteva ore cu coregrafi celebri, ce s-au făcut remarcaţi prin unicitatea stilului lor. Anul acesta, masterclass-urile vor fi susţinute de Noah Wertheim (director artistic şi coregraf Vertigo Dance Company), Jesús Carmona (Ballet Flamenco Jesús Carmona) şi Silvia Macrea (CJCPCT "Cindrelul-Junii" Sibiu). Bursa de Spectacole de la Sibiu (17 - 22 iunie) este o structură asociată a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

George Mihăiţă, Tudor Chirilă, Maia Morgenstern, Rodica Mandache, Marcel Iureş, Horaţiu Mălăele, Marian Râlea, Oana Pellea, Pavel Bartoş, Alexandru Papadopol sunt doar câţiva din artiştii care pot fi văzuţi în acest an la FITS, în cadrul spectacolelor invitate din România.

În prima zi din festival, spectatorii pot vedea „Mihăiţă. Reconstituirea unei vieţi”, o producţie a Teatrului de Comedie din Bucureşti, în care textul, regia şi interpretarea poartă semnătura lui George Mihăiţă.

Mai sunt invitate spectacolele "Pescăruşul", de A.P.Cehov, în regia lui Andrei Şerban, „In a forest dark and deep”, o coproducţie ArtEst Foundation & unteatru, de Neil LaBute, în regia Iarinei Demian, cu Tudor Chirilă şi Mihaela Sârbu, „Sunt un orb”, o producţie Asociaţia Teatrului de Comedie „George Mihăiţă”, „Before Breakfast”, de Eugene O'Neill, în regia Andrei & Andreea Grosu, „Alteptându-l pe Godot”, de Samuel Beckett, în regia Silviu Purcărete, „Moş Nichifor”, un spectacol marca Teatrul Act, în regia lui Alexandru Dabija, şi „Dansul pinguinului imperial”, de la Teatrul Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, regia Vlad Popescu.

Aceste spectacole sunt parte din Sezonul România-Republica Moldova, realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Programul de spectacole FITS 2019 poate fi consultat pe www.sibfest.ro.

Foto: Facebook / Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu 2019