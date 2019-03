Anunţul a fost făcut, marţi, de cofondatorul evenimentului, Michael Lang, într-o conferinţă organizată la studioul de înregistrări Electric Lady din New York. La eveniment au mai participat rapperul american Common şi chitaristul John Fogerty, care a cântat la festivalul din 1969 alături de formaţia Creedence Clearwater Revival.

Festivalul va avea trei scene principale şi va beneficia, pe lângă cele trei capete de afiş, de prezenţa a peste 80 de artişti şi trupe, precum Santana, Miley Cyrus, Imagine Dragons, The Black Keys, Robert Plant and The Sensational Space Shifters, Chance The Rapper, David Crosby, Janelle Monae, Brandi Carlile, Halsey, Portugal. The Man, The Lumineers şi India.Arie.

Woodstock 2019 va avea loc la Watkins Glen din statul american New York, la 185 de kilometri la nord-vest de locul unde s-a desfăşurat ediţia din 1969 şi unde, în prezent, se află muzeul Bethel Woods Center for the Arts.

Lang a spus că este înspăimântător cât de multe paralele pot exista între prezent şi anul în care a avut loc Woodstock. Acesta este de părere că aspectele despre care se credea că au fost rezolvate de societate în ultimii 50 de ani, precum diferenţele rasiale, drepturile femeilor şi problema protejării mediului, sunt încă prezente şi dezbătute în societate. Acesta a făcut referire şi la mişcarea Black Lives Matter, care militează împotriva violenţei la care sunt supuşi afro-americanii, la #MeToo, dar şi la existenţa celor care neagă existenţa fenomenului încălzirii globale.

Fogerty a reamintit că formaţia sa a cântat la eveniment după mult mai celebrii Grateful Dead. Concertul lor s-a desfăşurat după miezul nopţii, fapt ce i-a pus iniţial în situaţia de a cânta în faţa unui public pe jumătate adormit. Atmosfera s-a schimbat după ce unul dintre spectatori şi-a arătat susţinerea, determinându-l să-şi dedice prestaţia acestuia.

Rapperul Common a declarat că, deşi nu era născut pe vremea evenimentului iniţial, prezenţa sa la ediţia aniversară a Woodstock este pentru el „o onoare”.

Festivalul de la Woodstock a avut loc între 15 şi 17 august 1969 şi a avut un public de peste 400.000 de spectatori. Evenimentul a mai avut parte de ediţii aniversare, în 1979, 1989, 1994, 1999 şi 2009. Un concert separat va fi organizat chiar în locul iniţial de desfăşurare, tot anul acesta.

Foto: Hepta