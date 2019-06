Surse apropiate anchetei au precizat, pentru MEDIAFAX, că procurorul de caz efectuează cercetări de vătămare corporală, după ce fetiţa de 7 ani din Maramureş a fost împuşcată în picior de poliţişti, în timpul unei urmăriri. Cercetările pentru vătămare corporală sunt efectuate în cadrul dosarului deja deschis ce vizează infracţiuni de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare şi lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.



La nivelul Poliţiei nu este anchetă internă.



„La acest moment, nu este o anchetă prin compartimentul de control intern. Toate activităţile se desfăşoară în cadrul dosarului penal întocmit deja în acest sens, iar activităţile desfăşurate de poliţişti sunt sub supravegherea unui procuror”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), Georgian Drăgan.



Întrebat dacă ar putea fi avută în vedere o eventuală neglijenţă în serviciu în acest caz, Drăgan a subliniat că procurorul este cel care analizează tot ce ţine de dosar.



„Cu siguranţă, cercetarile vor continua în această cauză şi vom putea reveni cu detalii suplimentare atunci când le vom primi de la colegii din Maramureş, respectiv activităţile care se desfăşoară sub coordonarea procurorului de caz”, a explicat reprezentantul IGPR.



Fetiţa de 7 ani împuşcată de poliţişti va fi operată, vineri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, diagnosticul fiind fractură de metatars la laba unui picior, transmite corespondentul MEDIAFAX.



Fetiţa a fost împuşcată în picior în timpul unei operaţiuni de urmărire, după ce poliţiştii au încercat să oprească o maşină cu focuri de armă.



Poliţiştii au intervenit pentru prinderea unui şofer care nu a oprit la semnalele unei maşini de poliţie pe raza comunei Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş. În timpul urmăririi, şoferul a părăsit şoseaua, traversând albia Râului Luhei, apoi poliţiştii au găsit autoturismul parcat lângă o casă, în care suspectul a abandonat, la nişte cunoştinţe, trei copii, două fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani.



Poliţia nu a dat detalii legate de modul în care a fost rănită fetiţa, dar surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că fetiţa a fost rănită de un glonţ care a ricoşat din tabla maşinii.



Suspectul urmărit de poliţişti a fost prins într-o livadă, iar vineri este supus unei expertize psihiatrice.

Ştirea iniţială. Fetiţa de 7 ani împuşcată de poliţişti va fi operată, vineri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, diagnosticul fiind fractură de metatars la laba unui picior, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, Vasile Pop, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX că starea de sănătată a micuţei este bună.

„Starea de sănătate a fetiţei este bună, urmează să intre în sala de operaţii medicul pediatru cu ortopedul pediatru să rezolve fractura de metatars, este la laba piciorului. Este o plagă transfixiantă cu fractură de metatars şi se va interveni chirugical”, a spus Pop.

Fetiţa a fost împuşcată în picior în timpul unei operaţiuni de urmărire, după ce poliţiştii au încercat să oprească o maşină cu focuri de armă. Poliţiştii au intervenit pentru prinderea unui şofer care nu a oprit la semnalele unei maşini de poliţie pe raza comunei Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş. În timpul urmăririi, şoferul a părăsit şoseaua, traversând albia Râului Luhei, apoi poliţiştii au găsit autoturismul parcat lângă o casă, în care suspectul a abandonat, la nişte cunoştinţe, trei copii, două fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani.

Poliţia nu a dat detalii legate de modul în care a fost rănită fetiţa, dar surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că fetiţa a fost rănită de un glonţ care a ricoşat din tabla maşinii.

Suspectul urmărit de poliţişti a fost prins într-o livadă, iar vineri este supus unei expertize psihiatrice.

Întrebaţi dacă modul de intervenţie al poliţiştilor este anchetat, reprezentanţii IPJ Maramureş au răspuns negativ.