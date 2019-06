Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei percheziţii la locuinţa asistentului maternal care s-a opus ca fetiţa să meargă la cei doi soţi care au înfiat-o.

„Este vorba despre o fetiţă de opt ani, care a fost predată părinţilor adoptivi, deci erau părinţii fetiţei, potrivit deciziei Curţii de Apel Craiova. Se fac cercetări într-un dosar al Parchetului Curţii de Apel Craiova, pentru infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deocarece doamna care ţinea fetiţa nu mai era asistent maternal şi o ţinea acolo fără nicio calitate şi în mod ilegal. De aceea s-a făcut această percheziţie. S-a luat fetiţa şi s-a predat părinţilor. A fost examinată de medicii de la Medicina Legală Craiova. Părinţii sunt români, stabiliţi în America. Este vorba despre o decizie a Curţii de Apel Craiova, din 2019, prin care se încuviinţează adopţia acestei fetiţe în favoarea soţilor", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinţi susţin că nu au fost informaţi că fetiţa va fi luată cu mascaţii din casa în care a locuit de la vârsta de aproximativ un an.

„Direcţia nu a fost informată cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spaţiul public şi nu ni s-a solicitat prezenţa în cadrul operaţiunii, nu am fost informaţi cu privire la preluarea minorei de astăzi. Cazul este cunoscut, pentru că, în data de 23 aprilie 2019, s-a încuviinţat adopţia minorei spre o familie, persoane care au devenit părinţii minorei şi singurele îndreptăţite să exercite drepturile şi obligatiile părinteşti. Noi, până de curând, am acţionat raportat la circumstanţele cauzei şi am luat în considerare interesul superior al copilului, adică am mai fost să preluăm copilul, cu reprezentanţi din cadrul direcţiei, dar nu s-a preluat, pentru că minora nu a vrut să meargă, mai departe noi nu ştim ce s-a întâmplat astăzi, noi nu avem informaţii oficiale cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Până în aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an şi câteva luni fetiţa când a fost luată în asistenţă maternală. Nu era înfiată, era în plasament la asistent maternal profesionist", a declarat, pentru MEDIAFAX, Oana Lazăr, psiholog în cadrul Biroului Adopţii şi Postadopţii, din cadrul DGASPC Mehedinţi.

Momentul în care mascaţii au intrat în casa din Baia de Aramă şi au luat fetiţa a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii şi strigă "mami, nu vreau să plec!".

Şi vecinii au fost revoltaţi de această situaţie.

„Aşa se face legea? Cu forţa? Nici criminalii nu sunt luaţi cum luaţi fetiţa aceasta!", le-a reproşat o femeie luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

Asistentul maternal a mai crescut o fetiţă pe care a avut posibilitatea să o şi înfieze. Cele două surori au fost despărţite cu greu de anchetatori.

Explicaţiile poliţiştilor: Decizia, corectă

Reprezentanţii IGPR susţin că numărul poliţiştilor implicaţi, vineri, în misiunea de preluare a fetiţei din Mehedinţi a fost stabilit în urma unei analize, care „s-a dovedit a fi corectă”. Poliţiştii susţin că au ţinut cont de riscurile care pot să apară pe fondul unui impact emoţional puternic.

Potrivit unui comunicat al IGPR, remis vineri presei, poliţiştii din cadrul IPJ Mehedinţi au fost delegaţi, de procurorul de caz, să pună în executare un mandat de percheziţie într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova.

Numărul poliţiştilor implicaţi în misiune a fost stabilit pe baza unei analize, care „s-a dovedit a fi corectă”, potrivit aceleiaşi surse.

„Toate activităţile de la faţa locului au fost coordonate de procurorul de caz, numărul poliţiştilor prezenţi în acea misiune stabilindu-se după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoţional puternic. În fapt, analiza s-a dovedit a fi corectă întrucât, într-un interval relativ scurt de timp, la faţa locului s-au adunat aproximativ 50 - 60 de persoane”, se arată în comunicatul IGPR.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Române, în interiorul locuinţei au intrat 3 poliţişti care au însoţit procurorul de caz şi reprezentanţi ai DGASPC.