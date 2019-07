"Încă de la prima oră a dimineţii, m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă ale Ministerului de Interne pentru că îmi doresc să intrăm într-un amplu proces de analiză pe structurile MAI şi nu mă refer doar la cele centrale, ci pe o analiză în fiecare judeţ, în fiecare inspectorat al Poliţiei. Un lucru este cert: situaţii cum a fost cea de la Caracal nu trebuie să se mai repete. Împreună cu colegii vom avea un plan de măsuri extrem de abrupt, care să poată spă ducă în primul rând la prevenirea unor astfel de tragedii şi, pe de altă parte, să putem să începem o reaşezare în profunzime a acestui minister", a declarat Mihai Fifor.

Ministrul interimar al Internelor a anunţat că va avea o videoconferinţă cu şefii tuturor inspectoratelor judeţene de poliţie şi prefecţii.

"Pentru mine, toleranţa este zero în ceea ce priveşte modul în care înţeleg să-şi facă datoria colegii noştri, nimeni nu va fi iertat în momentul în care nu-şi îndeplineşte îndatoririle de serviciu aşa cum trebuie şi cum ar fi trebuit să o facă, iar cei care sunt vinovaţi în cazul de la Caracal fără niciun fel de rezervă vor plăti, indiferent cine sunt aceste persoane. Nu vom avea niciun fel de ezitare în a pune legea în aplicare, indiferent de judeţ, indiferent de inspectorat, indiferent de colegul care greşeşte. Facem o analiză cât se poate de pertinentă pe fiecare compartiment în parte al ministerului, pe fiecare inspectorat în parte, am solicitat să am până la sfârşitul săptămânii imaginea pe managementul fiecărui inspectorat de poliţie în parte. Am solicitat o prioritizare în funcţie de problematicile care sunt în fiecare judeţ, astfel încât să putem să intervenim în modul cel mai serios acolo unde se impune. Nu vreau să sperii pe nimeni, nu vreau să induc ideea că se fac tăieri de capete sau cum am mai zuit, dar cei de la MAI trebuie să îşi facă datoria aşa cum prevede legea, iar cei care nu înţeleg să facă asta trebuie să plece acasă. Cetăţenii trebuie să aibă încredere în Poliţie, să se simtă în siguranţă", a completat Mihai Fifor.

Fifor a reiterat ideea unei reforme urgente în Ministerul Afacerilor Interne.

"Cu siguranţă, da (e nevoie de o reformă -n.r.). Despre asta am discutat cu colegii mei. E nevoie de o reformă profundă, sistemică aş spune la nivelul MAI, coborând până la nivelul inspectoratelor. Nu vorbim doar de Poliţia Română, ci şi de celelalte structuri. Oamenii trebuie să înţeleagă că aşa nu se mai poate. (...) Am discutat despre cazul de la Caracal, o să tot discutăm despre cazul de la Caracal, singura noastră problemă este că ancheta este preluată de DIICOT, noi asigurăm doar o funcţie de sprijin în acest sens. Există măsurile care apar în raportul Corpului de control al ministrului, măsuri pe care le punem în mişcare începând de astăzi. Am dispus domnului Florian Dragnea (şeful interimar al Poliţiei Române -n.r.) să prezinte imediat după şedinţa de Guvern care sunt au fost acţiunile puse în mişcare", a completat Fifor.