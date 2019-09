„Astăzi (vineri, n.r.) am avut o altă videoconferinţă cu prefecţii şi cu şefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia am solicitat situaţia actuală a unităţilor de învăţământ care nu deţin avize de la Direcţiile de sănătate publică şi I.G.S.U., precum şi cauzele pentru care nu există aceste avize şi măsurile care se pot lua în continuare, la nivelul fiecărei localităţi. Am solicitat prefecţilor să dispună de urgenţă toate măsurile de remediere a deficienţelor, acolo unde există, pentru ca noul an şcolar să debuteze în cele mai bune condiţii, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Potrivit ministrului, a cerut ca, în perioada 9- 20 septembrie, reprezentanţii MAI din teritoriu să participe în şcoli pentru informare privind creşterea gradului de siguranţă.

„Totodată, am dispus prefecţilor să ia din timp toate măsurile necesare pentru pregătirea sezonului rece”, a mai scris Fifor.

Luni este prima zi de şcoală pentru anul de învăţământ 2019-2020.