"Tocmai pentru a eficientiza activitatea Jandarmeriei, am schimbat comanda, l-am ]mputernici pe comandantul Florea la comanda Jandarmeriei, e un om cu exoperienţă, e unul dintre puţinii generali din Jandamerie. Jandarmeria mai are doi generali, atât, Florea e unul dintre ei. Astăzi dimineaţă am făcut un apel şi o să fac apelul acesta până sâmbătă: nimeni nu împiedică pe nimeni să protesteze, rugămintea mea este să o facă în mod paşnic. Nu se intervine în mod brutal. Ideea este că nu oprim pe nimeni să protesteze, că văd că se încearcă politizarea evenimentului, am văzut tot felul de oameni politici, dar nu e cazul", a declarat Mihai Fifor, la emisiunea "Marius Tucă Show".

Primăria Capitalei a aprobat mitingul de sâmbătă, 10 august, eveniment organizat de Tommy Tomescu Joul, au precizat pentru MEDIAFAX, reprezentanţii municipalităţii.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei au precizat, pentru MEDIAFAX, că municipalitatea a aprobat organizarea mitingului din 10 august, din Piaţa Vicţoriei.

Organizator al manifestaţiei este Tommy Tomescu Joul, reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora.