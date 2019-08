Ministrul interimar al Afacerilor Interne a precizat că primul oraş unde va fi implementat acest sistem va fi Capitala, termenul limită fiind de 8 august.

„Eu nu am spus că să treacă 112 la MAI, eu am spus altceva şi repet. Am vorbit despre integrarea dispecerizării, chiar în dimineaţa asta am avut o discuţie destul de îndelungată cu Raed Arafat, am dat deja dispoziţiile necesare, se va emite un ordin care se va face...Pentru Bucureşti, pentru că începem cu Bucureştiul cu această integrare, vom avea pe acleaşi loc 112, vom avea Ambulanţa, SMURD-ul, pompierii şi ce lipsea din această arhitectură, lipsea Poliţia. Cum, de ce nu s-a reuşit această integrare până în momentul de faţă nu vreau să comentez, cert este prin ordinul meu, lucrul acesta se va petrece până pe data de 8 august, adică va veni şi Poliţia alături de structurile de care vorbeam, pentru a elimina orice fel de întârziere, orice fel de reacţie întârziată", a declarat Mihai Fifor, la sediul MAI.

Ministrul a exemplificat şi cum va funcţiona noul sistem integrat. "Un om care sună la 112 face primul contact cu operatorul STS, care în 10-20-30 de secunde, face o redirecţionare de speţă apărută, către Poliţie, Ambulanţă, instituţia abilitată să aibă prima intervenţie", a spus Fifor.

Mihai Fifor a precizat că operatorul STS care i-a răspuns Alexandrei avea la momentul respectiv trei apeluri în aşteptare, dintre care unul privind un caz de violenţă domestică, în care existau indicii că s-ar fi putut comite crimă.

„Acolo a fost o problemă a faptului că nu erau pe un loc, a durat până s-a făcut legătura cu dispecerul de la poliţie, dispecerul de la poliţie era unul singur, asta era o altă problemă, avea trei apeluri simultane, a răspuns Alexandrei, a stat de vorbă, am văzut cu toţii în ce manieră a stat de vorbă, timp în care erau alte două apeluri în aşteptare, unul dintre ele cu violenţă domestică, dar violenţă domestică unde avea indicii că se poate petrece o crimă. Dacă erau cu toţii pe un loc poate că dispecerul de la Poliţie anunţa în timp util intervenţia şi nu aveam această sincopă. Vreau să fie pe un loc şi STS şi dispecerii de la celelalte servicii, pentru a câştiga timp fizic. În acelaşi loc. Asta înseamnă integrarea dispecerizării. Asta se va întâmpla în Bucureşti, am spus că vom începe în Bucureşti până pe data de 8 august se va petrece acest lucru", a conchis Fifor.

Fifor: S-a sunat la jandarmi în virtutea unei relaţii de prietenie, omul a spus <nu mai lucrez acolo>