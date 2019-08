„Am avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Hans Klemm, la sediul Guvernului României. A fost o excelenta oportunitate de a aborda teme de actualitate aflate pe agenda bilaterala, cu accent pe oportunităţi concrete de dezvoltare a profilului Parteneriatului Strategic cu SUA. In domeniul securitatii, a fost evidenţiata cooperarea intensificata dintre România şi SUA, inclusiv din perspectiva consolidării flancului estic al NATO şi al continuării angajamentului pentru stabilitatea regiunii Marii Negre. Cu acest prilej, am reiterat dorinţa Guvernului României de a aprofunda, de asemenea, componenta comercială a Parteneriatului Strategic, inclusiv din perspectiva dezvoltarii proiectelor de investiţii ale companiilor americane in economia românească", arată un mesaj publicat joi pe pagina de Facebook a vicepremierului pentru implementarea parteneriatelor strategice, Mihai Fifor.

De asemenea, vicepremierul român a avut o întrevedere şi cu ambsadorul ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Hitoshi Noda, principalul subiect de pe agenda de discuţii fiind proiectul Parteneriatului Strategic dintre Romania si Japonia, o iniţiativă lansată în ianuarie 2018.