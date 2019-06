Filmul lui Marius Olteanu, prezentat în premieră în Israel, va beneficia de două proiecţii la Cinemateca din Tel Aviv, pe 9 şi 15 iunie. Ulterior, pelicula va avea două proiecţii pe 26 iunie, la cinematecile din Haifa şi Holon.

„Monştri.”, singurul film românesc prezentat la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Berlin, a primit la prestigiosul eveniment premiul publicului acordat de publicaţia germană Tagesspiegel. Lungmetrajul de debut „Monştri.” al regizorului Marius Olteanu a fost selectat în secţiunea Forum, considerată cea mai îndrăzneaţă a Berlinalei şi care prezintă proiecte experimentale, punând accent pe avangardă, eseuri, reportaje politice, peisaje cinematografice încă necunoscute.

Filmul, o producţie a Parada Film şi Wearebasca, prezintă o zi din viaţa a doi tineri căsătoriţi, pe care familia, societatea, prietenii par că îi iubesc când sunt împreună, dar îi judecă şi resping atunci când sunt pe cont propriu, din cauza nevoilor, convingerilor şi opţiunilor lor de viaţă. Marius Olteanu semnează atât regia, cât şi scenariul peliculei, iar din distribuţie fac parte Judith State („Sieranevada”), Cristian Popa, Alexandru Potocean şi Şerban Pavlu („Inimi Cicatrizate”).

Marius Olteanu mai este cunoscut pentru scurtmetrajele „Scor alb” (2015) - de la care a pornit ideea filmului „Monştri.” - şi „No Man’s Land”, care au fost selectate în peste 30 de festivaluri, printre care cele de la Busan, Tallinn, Namur, TIFF.

TLVFest - Festivalul Internaţional de Film LGBT, desfăşurat anul acesta în perioada 5 - 15 iunie, este unicul eveniment cinematografic de acest gen din Israel. De-a lungul timpului, festivalul s-a bucurat de prezenţa unor importante personalităţi şi activişti pentru drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali), precum Alan Cumming, Lea DeLaria, Bruce La Bruce, Wieland Speck (curator al Berlinale Panorama), Jay Brannan (Shortbus), Jamie Babbit, Angela Robinson (D.E.B.S.), Joey Arias, Cheryl Dunye (The Watermelon Woman), Mark Christopher (Studio 54), Alanté Kavaïté (The Summer of Sangaile), Daniel Ribeiro (The Way He Looks). Pe parcursul anului, TLV Fest organizează evenimente conexe precum TLVFest Movie Club, proiecţii de filme tematice care au loc lunar la Cinemateca din Tel Aviv, şi ateliere şi conferinţe pe tema drepturilor comunităţii LGBT, în vederea combaterii discriminării de orice gen şi a promovării toleranţei în societate. TLVFest -Festivalul Internaţional de Film LGBT este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi Sportului din Israel, Cinematecii din Tel Aviv şi Centrului LGBTQ.

Foto: Captură Youtube