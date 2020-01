„Reabilitarea Podului Grant, absolut necesară, se va finaliza în primăvară. S-a lucrat intens în toată această perioada. Primăria Capitalei a expertizat şi a întocmit documentaţiile tehnice pentru toate podurile şi pasajele pe care le deţine ori le administrează. Majoritatea sunt construite în urmă cu 30, 40 de ani şi nu au fost niciodată consolidate sau reabilitate, ci doar cosmetizate. Având în vedere pericolul reieşit din toate expertizele, am început lucrările la două dintre cele mai importante dar şi afectate pasaje : Străuleşti - deja finalizat într-un an şi Podul Grant, care are termen de finalizare peste câteva luni. Aici se lucrează în două etape : Crângaşi către Turda şi Turda către Crângaşi”, iată ce scria Gabrielei Firea de pe data de 4 ianuarie.

Chiar daca menţionează faptul că este vorba de două etape, Gabriela Firea a omis să spună că, de fapt, prima etapă se va finaliza în primăvară, nu tot podul, aşa cum se înţelege din prima frază.

„La etapa 1 s-au făcut lucrări de reparaţii ale elementelor din beton, frezarea straturilor de asfalt, s-a pus hidroizolaţie, s-a demontat calea veche de rulare a tramvaiului, au fost achiziţionate şi montate traverse noi, s-a montat calea de rulare a tramvaiului, s-au aşternut mixturile asfaltice, s-au achiziţionat noi rosturi de dilataţie şi parapeţi şi de asemenea s au consolidat pilonii aferenţi pasajului”, mai scria Firea în anunţul menţionat.

Despre ce este vorba, de fapt?

„Acest proiect are două etape, pentru că aşa ne-a impus Brigada Rutieră, pentru că nu puteam bloca ambele sensuri. Ca atare, în primăvară, respectiv sfârşitul lunii martie terminăm prima etapă, apoi vom intra în etapa a doua, care va dura tot un an”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marius Coaje, consilierul Gabrielei Firea.

Aşadar, Podul Grant va fi reabilitat în totalitate în primăvara anului viitor.

În ceea ce priveşte lucrările de la Podul Grant, joi, la orele prânzului, pe acest şantier nu se găsea niciun muncitor. Motivul? Majoritatea sunt în concediu.

Potrivit lui Marius Coaje, majoritatea muncitorilor de la Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti nu au beneficiat de concediu pe parcurusl anului trecut, astfel că mulţi dintre ei, repectitv 80%, au ales luna ianuarie pentru odihnă.

Podul Grant din Capitală a intrat în reparaţii capitale în vara lui 2019, iar investiţia se ridică la circa 11 milioane de euro.