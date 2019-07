"Sunt un om operat de două săptămâni şi jumătate. Mâine, împlinesc 3 săptămâni, mă simt bine, de luni sunt la serviciu. A fost o ultimă intervenţie, organismul şi-a revenit, consider că am văzut moartea cu ochii şi consider că văd lucurule cu alţi ochi acum. Au fost momente cunplite pentru famila mea. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să intru în panică. Sunt un om credincios din copilărie. Credeam că nu mă mai miră nimic, dar am fost neplăcut suprinsă să aflu că au fost persoane importante care au mers şi în zona medicală să se intereseze de realitatea afecţiunii mele, să vadă cât de grav este şi dacă pot fi scoasă din joc din acest motiv", a declarat Gabriela Firea, la "Marius Tucă Show".

Edilul a catalogat atitudinea celor care s-au interesat dacă problemele sale de sănătate sunt reale de un cinism îngrozitor.

"Nu consider că am duşmani. Sunt oameni din politică importanţi care s-au interesat dacă este foarte grav, dacă poate să răsufle uşuraţi că nu voi mai fi în politică", a completat Gabriela Firea.