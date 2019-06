„Când la finalul anului trecut şi începutul acestui an am atras atenţia în nenumărate luări de atitudine publice că Bugetul Primăriei Capitalei este masacrat, parcă am vorbit în pustiu. Pe bună dreptate, celor din ţară nu avea de ce să le pese - au ei problemele lor -, iar cei din Bucureşti au tăcut mâlc. Toţi! Parcă luptăm pentru bugetul meu personal, nu al Primăriei Generale: singura care achita facturile serviciilor publice pentru toată Capitala: subvenţii şi investiţii în transport public în comun, nefăcute de peste 15 ani, subvenţii şi investiţii nefăcute 30 de ani pentru termificare (apă caldă şi căldură), investiţii în 19 spitale, 300 clădiri de consolidat) în 30 de ani s-au refăcut doar 20), finalizare lucrări de infrastructură începute, demararea altora noi, absolut necesare”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Potrivit edilului, toţi cei care ar fi trebuit să răspundă la avertizările sale erau preocupaţi cu alte teme.

„Opoziţia mea din Bucureşti - draga de ea: fără niciun proiect, fără nicio idee, fără niciun program/plan, doar cu Jos Firea în gură! -, a profitat din plin, bucurându-se că ne este diminuat dramatic bugetul. Cinism politic de înalt nivel! Acum, când se simt din plin “roadele” semănate, şi am ajuns să ne împrumutăm pentru a plăti factura la gazele consumate peste iarnă, şi când suntem nevoiţi să mai reducem din cheltuieli, în aşteptarea rectificării bugetare din august, brusc s-au trezit unii din visare şi îşi dau seama că ce spuneam acum câteva luni nu era victimizare sau văicăreala! Ci purul adevăr!”, mai scrie Firea.

Primarul spune că bugetul nu se repară peste noapte, dar va găsi soluţii: „Îi asigur, însă, pe toţi detractorii mei că vom ieşi la liman şi nu vom muri, aşa cum speră vajnicii “luptători” ai formelor fără fond”.

Primăria Capitalei vrea să taie 600 de milioane de lei din buget (aproximativ 10%), din cauza încasărilor mai mici din cotele din impozit pe primele 5 luni, potrivit unui proiect de hotărâre. Principalele tăieri vor fi de la şcoli, străzi, cultură spaţii verzi sau biserici. Spitalele sunt pe plus.