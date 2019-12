„Nu am spus şi nici nu am gândit niciodată, ba dimpotrivă, la rugăminţile colegilor mei de a fi unul dintre oamenii care să fie validaţi la conducerea interimară a partidului, am spus întotdeauna că doresc să lucrez pe poziţiile doi, trei patru, într-o echipă. Nu am spuis niciodată, de obicei sunt logică şi asumată, că doresc să fiu preşedintele interimar al PSD, să pregătesc Congresul sau că mă voi înscrie la Congres pentru această funcţie. Este posibil ca unii dintre colegi, pe surse, să fi transmis, sau că ei mă susţin”, a afirmat Gabriela Firea, luni, la conferinţa extraordinare a PSD Bucureşti.

Ea a afirmat că nu s-ar putea implica total, la cel mai înalt nivel în conducerea PSD, fiindcă activitatea desfăşurată la priăria Capitalei este complexă şi dificilă.

„Am avut şi discuţii cu domnul Ciolacu, Paul Stănescu şi colegii din Bucureşti, pentru că aşa e normal, să ne sfătuim, şi întotdeauna am spus că dat fiind gradul de dificultate şi complexitatea activităţii pe care Primăria Capitalei şi a deciziei de a candida din nou pentru a fi primar general, îmi este imposibil să mă implic la cel mai înalt nivel în activitatea politică şi că voi susţine un candidat care va dori să modernizeze PSD, va dori să repare acele lucruri neplăcute care au plecat dinspre noi către rectorat şi care va transforma PSD un partid de stânga modern, european”, a motivat Firea.

Gabriela Firea a fost aleasă, luni, cu unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti. Primarul general al Capitalei a declarat, după anunţarea votului, că se bucură că la sediul central al partidului „nu se mai urzesc planuri nefaste” pentru Capitală.