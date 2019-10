Primarul Gabriela Firea a vorbit, la Digi 24, despre postarea pe Facebook, de la care a pornit întreg scandalul, dar a spus şi că ea consideră că opinia publică este manipulată în privinţa acestui spital privat pentru copii.

„Nu am făcut nimic altceva decât să dau acel share, care dincolo de limbajul potrivit Facebook-ului, pentru că nimeni nu s-a simţit lezat şi nici supărat. Alte persoane au scris într-un anumit limbaj pe Facebook, care este permis pe pagină de socializare nu s-a indignat. Am fost de acord nu cu formularea şi nu neapărat cu acele cuvinte ci cu fondul problemei. Şi anume că opinia publică este manipulată, este minţită prin omisiune, spunându-se că se construieşte o clădire lângă un spital, exclusiv din fonduri private, lucru lăudabil. Şi nu am jignit niciodată donatorii, fie că sunt persoane fizice sau juridice, ci dimpotrivă, am încurajat şi eu la rândul meu am făcut foarte multe donaţii dar mai discrete”, a spus Firea.

Edilul a precizat că este de părere că adevărul trebuie să iasă la iveală şi să se ştie că Primăria Capitalei a avut o contribuţie la acest proiect.

„Am spus că este normal ca adevărul să iasă la iveală şi să se ştie că şi Primăria Capitalei are o contribuţie la realizarea acestui proiect şi a sprijinit încă de acum doi ani de zile acest proiect. Şi de asemenea Ministerul Sănătăţii a alocat deja încă din luna martie un aparat RMN care va fi montat, plasat în această nouă clădire şi de asemenea va acordă şi alte aparaturi, la fel ca şi Primăria Capitalei. Dacă acest adevăr ustură atât de tare nu este nicio problemă, mergem în justiţie, în instanţa, unde se doreşte, este dreptul fiecărui cetăţean de a se apăra”, a mai spus Firea.

Firea a precizat că terenul pe care se construieşte spitalul aparţine Primăriei Capitalei.

„Nu numai că nu am blocat acest proiect, l-am susţinut de doi ani de zile. Eu, primar general, am mers în faţă Consiliului General cu două proiecte de hotărâre şi am cerut votul consilierilor generali şi în 2017 şi în 2018 pentru a elibera acea suprafaţă de teren în vederea construirii acestui corp. Am cerut permanent legătură cu managerul (…) pentru a îl asigura de tot sprijinul nostru. Nu înţeleg de unde atâta mânie si furie şi dispreţ”, a mai spus Gabriela Firea.

Despre faptul că a afirmat că este vorba de un spital privat, Firea a nuanţat afirmaţia de marţi seara, de la acelaşi post.

„Eu am spus următorul lucru: se acreditează ideea că în curtea unui spital public se construieşte un spital din fonduri exclusiv private, din donaţii ale cetăţenilor şi ale unor firme, şi este foarte bine că se întâmplă acest lucru, vreau doar să se respecte adevărul şi să se spună că Primăria Capitalei este proprietarul acestui teren foarte valoros, de aproape un milion de euro şi că Ministerul Sănătăţii a dotat deja acest spital. (...) Este o clădire construită din fonduri exclusiv private şi este într-adevăr aşa în ceea ce priveşte donaţiile pentru construirea clădirii. Este foarte bine şi apreciez şi am susţinut acest proiect încă de la început, dar trebuie să fie spus şi faptul că Primăria Capitalei este proprietarul terenului şi al clădirii spitalului Budimex şi că Ministerul Sănătăţii a alocat deja un aparat RMN şi va mai alocă în continuare aparatură pentru dotarea spitalului”, a afirmat edilul şef al Capitalei.

Gabriela Firea a continuat spunând că „manipularea şi acapararea acestui subiect, din punct de vedere politic, o fac alte persoane, nu o fac eu” şi că nu acceptă să fie judecată pentru cuvintele de pe Facebook.

Oana Gheorghiu, una din fondatoarele Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat, miercuri, după ce primarul general Gabriela Firea le-a acuzat pe ea şi pe Carmen Uscatu că sunt interfaţa lui Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primăria Bucureşti, că este cazul ca premierul Viorica Dăncilă să intervină.

„Dacă este cineva care a dus în zona politicului soarta copiilor bolnavi de cancer este Gabriela Firea. Nu cred că ne-aţi auzit pe noi vreodată folosind proiectul, spitalul şi proiectele în general şi aceşti copii bolnavi de cancer în această dispută politică. Nu ştiu de ce doamna Gabriela Firea spune că este Vlad Voiculescu în spatele nostru. Va trebui să aducă toate acele dovezi din lume şi să le pună pe masă pentru că aceste minciuni nu pot merge mai departe. Gabriela Firea este cea care a introdus copiii bolnavi de cancer în lupta politică şi eu cred că este momentul ca doamna premier încă în funcţie până la noul Guvern să intervină şi să clarifice, pe de o parte, atacul mizerabil pe care-l realizează Ministerul Sănătăţii la adresa acestui proiect şi atacul doamnei Gabriela Firea. Ambele îi sunt subordonate, una în Guvern, alta pe linie de partid", a declarat, la Digi 24, Oana Gheorghiu, una din fondatoarele Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă".

Reacţia acesteia vine după ce primarul general al Capitalei le-a acuzat, marţi seară, pe Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, fondatoarele Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, care construieşte din chetă publică un spital pentru copiii bolnavi de cancer în Capitală, că sunt interfaţa candidatului PLUS la Primăria Bucureşti, Vlad Voiculescu