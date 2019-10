„În trei ani de zile, spre deosebire de anii anteriori, s-au făcut progrese în ceea ce priveşte reducerea poluării. (...) Pentru Euro 4 se amână în 2021 (…) Niciodată, în întreaga lume, cine a luptat cu poluarea şi a luptat real, nu a realizat proiecte pentru oameni săraci şi bogaţi, separat. Se elimină poluarea”, a precizat Gabriela Firea, joi, la şedinţa CGMB, despre proiectul privind vinieta Oxigen.

Firea a reamintit faptul că Bucureştiul este al 6-lea cel mai poluat oraş din Europa.

„De ce e necesar acest proiect? Că nu ar fi aşa poluant Bucureştiul. Suntem pe locul 6 (în Europa – n.r.), un loc fruntaş la ceva negativ. Avem şi ameninţarea cu infringement. Dincolo de orice sumă şi orice ameninţare, discutăm despre sănătatea oamenilor. De aceea este necesar acest proiect. Nu putem vorbi despre poluarea de la periferie care ar fi la fel ca în centru. În centru nivelul este mult mai crescut. (…) Banii de pe vinietă vor merge către proiecte pentru mediu”, a mai precizat Gabriela Firea.

Consiliul General al Capitalei (CGMB) are pe ordinea de zi a şedinţei de joi un proiect care prevede, printre altele, că toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 trebuie să achite vinietă electronică de tip Oxigen. În funcţie de norma de poluare, vinieta costă între 500 lei şi 1.900 lei pe an.

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de joi este proiectul de hotărâre ”privind măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti”, iniţiat de primarul general Gabriela Firea.

Acesta prevede că toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 vor plăti vinietă de tip Oxigen, taxa urmând să fie introdusă în Bucureşti de la începutul anului 2020.