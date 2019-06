"Am avut o întâlnire cu doamna prim-ministru, cu domnul ministru de Finanţe şi colegii mei, primarii de sectoare. Am analizat cu cifrele pe masă situaţia în care se găsesc toate bugetele, atât al primăriei Capitalei, cât şi al celor 6 sectoare. Am venit şi ieri cu soluţii, atât noi, cât şi Ministerul de Finanţe. S-a agreat cu doamna prim-ministru şi cu ministrul de Finanţe să încercăm împreună să depăşim acest blocaj, tehnicienii de la Finanţe au venit şi cu nişte soluţii şi vă daţi seama că aşteptăm cu toţii cu mare interes rectificarea bugetară care va avea loc în luna iulie. Aşteptăm aceşti bani pentru echilibrarea bugetelor atât al Primăriei Capitalei cât şi al sectoarelor", a declarat Gabriela Firea, după întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă şi ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici.

Edilul a precizat că există un deficit de un miliard de lei, care trebuie compensat într-o formă sau altă.

"Aşa cum ştiţi, am reuşit să contractăm un împrumut pentru plata unei facturi restante la gazele din această iarnă şi toate celelalte facturi vor fi achitate în momentul în care vom primi sumele la rectificarea bugetară pe care o aşteptăm. E adevărat că trebuie să treacă luna iunie. Rectificarea va fi în iulie. Am primit cotele pentru iunie şi la rectificare vom primi atât sumele anterioare datorate, cât şi fila de plan pentru luna corespunzătoare. Ce s-a discutat acum la întâlnire nu reprezintă o păcăleală. (...) Promisiunea este fermă, atât a doamnei premier cât şi a domnului ministru de Finanţe, astfel încât să se recupereze întreaga sumă care, practic, a dezechilibrat bugetele", a mai spus Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a mai spus că vor mai avea loc şi alte discuţii între guvernanţi şi primarii din ţară.

"Am făcut şi noi propuneri pentru Legea bugetului de anul viitor, dar se vor discuta acestea într-un context mai larg împreună cu primarii din întreaga ţară. Aşa este corect. (Discuţia n.r.) nu a fost neapărat tensionată, destul de tristă. Nu e vesel să nu ai bani şi să nu poţi să plăteşti subvenţiile la transportul public în comun, la termoficare, la spitale", a conchis Firea.