Gabriela Firea a afirmat, marţi seara, la Digi Tv, că premierul Viorica Dăncilă a sunat-o pentru a-i cere acceptul să fie propunerea Guvernului României pentru comisar european, dar a declinat oferta.

„Vreau public să îi mulţumesc doamnei premier Viorica Dăncilă pentru că astăzi, în jurul prânzului, m-a sunat şi mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului României să am această calitate de candidat la poziţia de comisar european. I-am mulţumit foarte mult pentru intenţia pe care a avut-o, pentru gândul pe care l-a exprimat, mi-a spus că aş fi persoana cea mai potrivită, sunt primarul general al Capitalei, am numărul cel mai mare de voturi exprimate din partea populaţiei după preşedinte şi am rezultate în această poziţie. I-am mulţumit pentru apreciere, dar i-am spus că la fel ca domnia sa, şi eu vreau să îmi duc mandatul până la ultima zi”, a spus Gabriela Firea.

Firea consideră că Victor Negrescu este o propunere bună pentru a fi comisar european.

Întrebată despre poziţia preşedintelui Klaus Iohannis, care a afirmat că premierul demis nu are nicio legitimitate să propună un candidat pentru funcţia de comisar european, Gabriela Firea a spus că Guvernul Dăncilă este încă în funcţie şi are, între atribuţii, să facă propunere pentru comisar european.

Premierul în exerciţiu Viorica Dăncilă a confirmat că Victor Negrescu este propunerea Guvernului pentru funcţia de comisar european, precizând că scrisoarea către Bruxelles urma să fie trimisă marţi.

Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene, a primit marţi după-amiază scrisoarea Guvernului Viorica Dăncilă cu noua propunere pentru postul de comisar european, a declarat un oficial UE, precizând că sunt cunoscute disensiunile de la Bucureşti, dar că procedura este urgentă.

„Oricare va fi noul candidat român, el sau ea trebuie să fie acceptabil de către preşedintele-ales şi trebuie să reuşească să obţină susţinerea necesară în Parlamentul European. Europa trebuie să meargă înainte", a precizat un oficial UE.