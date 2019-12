Leontin Iuhas a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX că se adresează acelei părţi a societăţii care îşi dă seama că dacă nu ar fi existat în istoria României oameni ca Doina Cornea, muncitorii braşoveni din Noiembrie 1987 şi cei care şi-au sacrificat viaţa în Decembrie 1989 nu ar fi ajuns să fie ceea ce sunt azi.

„La 30 de ani de la Revoluţia din 1989 am lansat campania de strângere de fonduri, de donaţii, către societatea românească şi cei care cred că este utilă Fundaţia Doina Cornea şi doresc înfiinţarea ei. În curând se împlineşte un an de când am început demersurile pentru înfiinţarea acestei fundaţii, eram foarte optimist şi eram sigur că doar numele Doina Cornea va stârni interesul societăţii româneşti. Pe lângă nume erau şi obiectivele fundaţiei pe care le consideram de interes naţional. Mă gândeam că cei care au avut plăcerea, în decursul anilor, să intre în casa Doinei Cornea vor fi bucuroşi să o revadă, deschisă în mod public vizitării. Dar cum, cu doar câteva flori nu aduci primăvara, sunt obligat să cer sprijinul societăţii româneşti, al acelei părţi a societăţii care îşi dă seama că dacă nu ar fi existat în istoria României oameni ca Doina Cornea, muncitorii braşoveni din Noiembrie 1987, cei care şi-au sacrificat viaţa acum exact 30 de ani, în Decembrie 1989 şi câţiva alţii, nu ar fi ajuns să fie ceea ce sunt azi”, a spus Iuhas.

Potrivit acestuia, printre obiectivele Fundaţiei Doina Cornea, prezentate pe site-ul acesteia, se numără publicarea jurnalului integral al fostei dizidente, emiterea unui timbru „Doina Cornea” în mai 2020, redenumirea străzii Alba Iulia din Cluj-Napoca în strada Doina Cornea, organizarea unei expoziţii itinerante (Cluj, Bucureşti, Bruxelles, Paris) cu picturile şi desenele Doinei Cornea, publicarea unui album cu picturile şi desenele Doinei Cornea şi transformarea locuinţei acesteia din Cluj-Napoca în casă memorială, în parteneriat cu Primăria oraşului.

Pentru a putea fi înfiinţată, Fundaţia Doina Cornea are nevoie de minim 200.000 de lei, din care s-au adunat până acum 60.000 de lei.

Misiunea Fundaţiei Doina Cornea este păstrarea vie a memoriei fostei dizidente, inventarierea, arhivarea, conservarea şi punerea în valoare a întregii opere şi a tuturor documentelor rămase la plecarea acesteia, inclusiv cele ale fiicei sale, Ariadna Combes, realizarea de acţiuni educative în spiritul Doinei Cornea şi, nu în ultimul rând, realizarea de acte de caritate. De asemenea, se doreşte organizarea de evenimente - simpozioane, conferinţe, prezentări, organizarea de expoziţii ce cuprind opera sa, înfiinţarea unei edituri a fundaţiei.