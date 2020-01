Reprezentanţii paginii de Facebook MAI au evidenţiat faptul că un adevărat poliţist luptă cu ilegalităşile chiar dacă este în timpul liber:

„În după amiaza zilei de astăzi, Mădălin poliţist în Caraş-Severin, se întorcea din oraş cu prietena lui. În timp ce parca autoturismul în faţa blocului, a observat un individ alergând, iar în spatele lui o femeie gesticula încercând să-l ajungă pe acesta din urmă.

- Ăla sigur e un hoţ, i-a spus Mădălin prietenei lui şi imediat a ieşit din maşină.

După aproximativ 300 de metri l-a ajuns pe acesta.

- Vă rog să vă opriţi. Sunt poliţist.

- Şi eu de unde ştiu? Nu aveţi uniformă!

- Asta e legitimaţia mea!

- Nu am făcut nimic, domnule! Ce aveţi cu mine?

Mădălin a văzut că individul ţinea mâna în buzunar. S-a gândit în prima faza că s-ar putea să aibă un cuţit.

- Vă rog să scoateţi uşor mâna din buzunar cu ce aveţi înăuntru!

- Am un telefon, nimic altceva!

- Al cui este?

- Dar nu am făcut nimic, domnule!

Mădalin şi-a dat seama că nu se înşelase. Avea de a face cu un hoţ care furase un telefon. Imediat l-a imobilizat şi a rugat-o pe prietena lui care sosise cu victima să sune la 112!