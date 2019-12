Potrivit Prefecturii Dâmboviţa, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a confirmat, marţi, prezenţa virusului pestei porcine africane în judeţul Dâmboviţa, într-o exploataţie ce aparţine Mănăstirii Viforîta, din comuna Aninoasa.

„A fost adoptat, în cadrul şedinţei, planul de măsuri privind controlul şi combaterea acestei boli şi au fost aprobate decizia de plasare sub supraveghere şi de informare a cetăţenilor. Astfel, s-a luat măsura uciderii porcinelor din exploataţia afectată, urmând a se realiza supravegherea clinică şi catagrafierea tuturor porcilor de la nivelul întregii localităţi Aninoasa, fiind plasaţi sub observaţie sanitară veterinară, până la clarificarea situaţiei sub aspect epidemiologic”, arată Prefectura Dâmboviţa.

Sursa citată a precizat că s-au stabilit şi zonele de restricţie în jurul focarului.

De asemenea, au fost confirmate noi cazuri de pestă porcină africană, la mistreţ, pe fondurile de vânătoare: Finta - două cazuri, Runcu - un caz, Ocniţa - un caz.