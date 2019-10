Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele „Dăruieşte Viaţa”, a precizat că asociaţia şi-a propus să renoveze Spitalul „Marie Curie” clădirea existentă, dar în noiembrie 2018, a apărut hotărâre de consiliu general prin care Primăria Capitalei se angaja să aloce 13 milioane de euro pentru a consolida spitalul.

„Ne-am bucurat, deşi eram sceptice, pentru că am mai vazut decizii ale PMB: Astăzi suntem la un an distanţă şi nici măcar un fir de praf nu s-a mişcat din actuala clădire a spitalului Marie Curie. Ne-am aşezat la masă şi am discutat. (...) Stând cu medicii la masă, ne-am dat seama că ei nu îşi pot opri activitatea, chiar dacă am strânge bani să consolidăm, nu pot înjumătăţi secţiile. (...) Cea mai bună decizia din discuţia asta, pe care nu am avut-o de capul nostru, ci împreună cu şefii de secţie de la „Marie Curie” şi cu managementul Spitalului, a ieşit nevoia de a construi încă o clădire pe care să o interconectăm cu clădirea care este deja ridicată şi la care se realizează acum instalaţiile, compartimentările şi faţada. Refacem un spital, Marie Curie, care e donat de statul polonez. Statul român nu a făcut mare lucru. PMB promisese aceşti bani, doamna primar nu a vorbit deloc despre acest lucru”, a spus Oana Gheorghiu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Cealaltă fondatoare a asociaţiei „Dăruieşte Viaţa”, Carmen Uscatu, a anunţat că o echipă de specialişti din Franţa va veni, pe 9 noiembrie în România, pentru a se consulta cu privire la acest plan.

„Vom decide master planul pentru acest spital în care vor fi trataţi copiii care au nevoie de condiţii decente. Până acum, presa ne întreba cu ce v-au ajutat autorităţile? Pentru că nu ne-au ajutat cu nimic, am răspuns defiecare dată: Am vrea să nu ne incurce. Mesajul este următorul: dacă autorităţile şi prooun să sprijine proiectul, să o facă în mod legal, să se consulte cu noi”, a spus Carmen Uscatu.

Recent, a fost iscat un scandal după ce Gabriela Firea a spus că proiectul „Dăruieşte viaţa”, prin care este construit un spital, îl are în spate pe Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei.

Întreg scandalul a pornit de la un share pe care Gabriela Firea l-a dat, pe contul personal de Facebook, unei postări controversate a creatoarei de modă Dana Budeanu, share criticat de Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu.

Întrebat de ce a distribuit postarea Danei Budeanu, edilul a răspuns: „Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook?”.