„Fiecare PFA va trebui să aibă un angajat suplimentar, pentru că fiecare taximetrist trebuie să aibă minim liceul şi după cum bine ştiu nu au liceul. Va fi o mare problema pentru PFA-uri, firmele au angajat oameni. Se mai aduce în plus autorizarea doar pentru maşini care au 5 ani vechime. Se mai leagă şi de transportatorii din judeţul Ilfov. Primăria a băgat STB-ul în judeţul Ilfov, dar nu acceptă serviciul de taximetrie în Bucureşti. (...) Totul se numeşte Bucureşti-Ilfov, numai la taximetrie nu se mai poate numi, pentru că sunt interese”, a declarat pentru Mediafax Mihai Ghisa, prim-vicepreşedinte FORT (Federaţia Operatorilor Români de Transport).

FORT consideră că reglementările sunt întreprinse pentru a integra un nou operator de taxi pe piaţă, iar primarul Capitalei, Gabriela Firea, este „prost influenţată”, luând măsurile într-un termen atât de scurt.

„Se tot încearcă lucrul ăsta, să intre oameni noi în piaţă, în taximetrie, că la Uber poate s-o facă, e nelimitat acolo. Este bună o schimbare a regulamentului, dar nu poţi să vii să schimbi fără să stai de vorbă. La autorizare la fel. Mâine, poimâine cel târziu trebuie să depună toţi dosarele, miercuri. Când depui dosarul trebuie să îndeplineşti criteriul, 5 ani, şi dacă maşina mea are 6 sau 8? Nu mai primeşte licenţa. De ce s-a făcut asta acum şi nu cu un an în urmă, ca fiecare transportator să fie pregătit să îşi facă un leasing sau ceva? Pentru că nu s-a vrut, se vrea altceva, înseamnă. Cred că doamna Firea este influenţată prost, pentru că lucrurile astea se încearcă de mult, nu este prima oară. Nici nu era doamna primar aici de când se încearcă chestiile astea”, a mai spus reprezentantul FORT.

Precizările vin după ce Primăria Capitalei a publicat pe site-ul instituţiei un proiect (care va fi discutat săptămâna aceasta în CGMB) care vizează organizarea şi executarea serviciului public de transport în regim de taxi.