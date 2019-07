Magda Vasiliu a reacţionat dur printr-un mesaj pe pagina personală de Facebook în care spune că autorităţile dau dovadă de nepăsare şi incompetenţă cu privire la ajutorarea copiilor bolnavi de cancer şi a celor aflaţi în pericol de moarte.

Fosta prezentatoare TV aminteşte totodată de abuzurile şi „mizeriile inumane“ din secţiile de oncopediatrie din România, de care a avut parfte după ce băieţelul ei s-a îmbolnăvit de cancer.

„Am tot scris, luni la rând, despre abuzurile şi mizeriile inumane din secţiile de oncopediatrie din România. Am scris doar pe baza mesajelor primite de la părinţi disperaţi... Şi nu s-a sesizat nimeni, deşi la mijloc erau copii bolnavi de cancer, cărora li se răpea şansa unor ani în plus, dacă nu chiar şansa la viaţă. Am scris despre anomalii ale legilor în baza cărora părinţii puteau beneficia de concediu medical, în cazul în care aveau copii grav bolnavi. Am scris despre o grămadă de anomalii, de fapte de corupţie, de mizerii, etc. Cui ii pasă? Nimănui. Tot ce scriem pe Facebook e scris cumva pentru a ne linişti nouă conştiinţa. Ăştia care mai avem conştiinţă. Dar nu schimbăm nimic. Scriem revoltaţi toţi de atitudinea acelui individ, «poliţist», care i-a spus unei biete fete că «ţine linia ocupată», ca şi cum ne-am fi aşteptat la altceva de la unul ca el. Roby din Las Fierbinţi există. Dar e un serial menit să ne facă să râdem. În schimb, moartea Alexandrei e reală. Statului trebuie să-i fie frică de cetăţeni. De forţa lor. De ce pot face dacă sunt uniţi. De postări pe Facebook nu-i este frică nimănui. Dar scriem. Cum fac şi eu acum. Suntem departe de România din motive care mi-aş fi dorit să nu existe vreodată. Şi nu pot să fac altceva decât să cred şi să sper că România mai are o şansă“, scrie Vasiliu.