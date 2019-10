„A încercat să mă jignească şi să desconsidere o carieră de 22 de ani. Am muncit pentru cariera mea, nu am cerut niciodată funcţii, dacă dumnealui avea alte criterii decât cele de restructurare a companiei pe criterii de eficienţă, trebuie să-şi dea seama că nu sunt persoana cu care să-şi poată face jocul. L-aş putea ruga să vină la o abordare faţă în faţă cu mine, să se uite în ochii mei şi, în plus faţă de asta, când invocă lipsa profesionalismului meu, l-aş ruga pe domnul Cuc să compare CV-ul lui cu al meu şi în momentul acela să vorbească. Pentru că singura lui legătură cu aeronavele era atunci când le număra pe cer la Giurgiu, în rest nu are niciuna”, a declarat Mădălina Mezei.

Fostul director general al TAROM a mai spus că îl va da în judecată pe Răzvan Cuc pentru faptul că i-a cerut să ţină la sol aeronavele TAROM.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis Corpul de control al prim-Ministrului la Ministerul Transporturilor şi la Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media.

Mădălina Mezei a fost numită la şefia TAROM în luna iunie, iar demiterea sa a avut loc la doar câteva zile după ce acelaşi Consiliu de Administraţie îi prelungise contractul de management cu două luni. Mădălina Mezei a fost al patrulea director al companiei numit în acest an.