Tânărul a fost citat pentru prima dată în acest dosar, deşi el susţine că le-a cerut anchetatorilor de câteva luni să-i asculte mărturiile.

„Sunt pentru prima dată audiat. (...) Chiar nu ştiu de ce nu m-au audiat până acum. Adică, am venit special din afară să mă audieze, să văd şi eu despre ce e vorba aici. Şi tocmai acum...Acum 2-3 zile am primit o citaţie să vin aici.(...) O să le spun tot ce ştiu. Adică, cum am fost cu ea, ce s-a întâmplat...(...) Pe data de 13, seara, am vorbit cu ea. Dimineaţa am încercat să o sun şi nu a mai răspuns. Vorbeam normal. A doua zi am încercat să sun, m-au sunat părinţii, mi-au zis că nu răspunde, m-am îngrijorat... ( ...) La 2 dimineaţa o sunau numere private, dar na...asta se întâmpla zilnic, seară de seară. Cu vreo 3 luni înainte să se întâmple chestia asta.(...) Suna, răspundeam şi nu vorbea nimeni”, a declarat fostul iubit al Luizei Melencu.

Şi fostul iubit al Luizei crede că fata este în viaţă: „Eu cred că este în viaţă. Că este scoasă din ţară şi este în viaţă. Simt eu că aşa este. Nu cred că este moartă pentru că nu sunt nici dovezi, în primul rând că este moartă şi...simt. (...) Luiza...este un înger de copil. Foarte cuminte, ascultătoare”, a spus băiatul.

De asemenea, mama Luizei Melencu acuză anchetatorii că nu au ţinut cont de declaraţiile privind apelurile anonime pe care tânăra le-ar fi primit în mod repetat, înainte de a fi răpită.

Luiza Melencu a dispărut din aprilie, iar de atunci nu se mai ştie nimic de ea.