"Doar pentru cei ce vor sa vada/ stie adevarul !

In principal, pentru ca am refuzat :

1. OUG privind amnistia si gratierea;

2. OUG pentru modificarea Codului penal;

3. OUG pentru modificarea Codului de procedura penala;

4. OUG pentru contestarea hotararilor pronuntate de catre ICCJ in completele de 5 judecatori,

...am fost revocat din Guvern !", a scris, pe Facebook, Tudorel Toader.

Premierul Viorica Dăncilă şi liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu au discutat, miercuri seară, mai bine de două ore, la Vila Lac, despre soarta coaliţiei de guvernare, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă discuţie. PSD transmite că cei doi au stabilit respingerea proiectului privind amnistia şi graţierea.

Pe 17 aprilie 2019, premierul Viorica Dăncilă i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în locul său fiind desemnată, ca ministru interimar şi apoi plin, Ana Birchall.