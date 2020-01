Sportivul a avut o avere de milioane de dolari, dar a pierdut totul în urma conflictului deschis pe care îl are cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan. „Erdogan mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul la libertate, nu m-a lăsat să mă exprim, nu mi-a dat dreptul să muncesc. Am câteva apartamente în Turcia, dar nu pot să le închiriez. Toţi chiriaşii care au încercat să stea acolo s-au trezit cu ameninţări. Şi eu am fost păzit pentru o perioadă după ce m-am mutat aici, am avut sprijinul autorităţilor. Am ajuns la fundul sacului, trebuie să muncesc în fiecare zi. Eu iubesc Turcia, dar sunt inamicul politicii eronate”, a declarat Şukur, pentru presa germană, potrivit Mediafax.

Fostul mare fotbalist lucrează la o patiserie din Palo Alto, California, iar în timpul liber este şofer Uber.

Şukur a fost un apropiat al preşedintelui turc Erdogan, însă între cei doi s-au certat în 2015, atunci când fostul fotbalist a criticat politica pe care liderul de la Ankara a impus-o.

Ulterior, fotbalistul a plecat în SUA împreună cu familia, iar mare parte din avere i-a fost confiscată.

Hakan Şukur a avut o carieră importantă şi şi-a pus amprenta în fotbalul european, evoluând la echipe cu nume, precum Bursaspor, Galatasaray, Torino, Inter, Parma sau Blackburn. A câştigat 17 trofee, iar cele mai importante sunt Cupa Italiei cu Parma (2002) şi Cupa UEFA cu Galatasaray (2000).

Povestea lui Şukur ne aminteşte de cea a fostului mare fotbalist român Ion „Liţă” Dumitru (70 de ani) s-a stabilit în America, imediat după ce a câştigat lupta cu o boală cruntă, cancerul. Dumitru a ajuns în SUA, acolo unde pe lângă faptul că antrenează grupe de copii, în zilele libere este şofer de Uber.