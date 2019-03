Totuşi, autorităţile engleze îl pun într-o situaţie în care niciun tată nu ar vrea să fie, având interdicţia de a sta singur cu fiica sa de patru ani.

Conform presei engleze, Johnson va rămâne sub control judiciar şi sub atenta supraveghere a autorităţilor, iar una dintre condiţiile eliberării condiţionate este că nu-şi va putea vedea fiica în vârstă de patru ani decât în prezenţa unui organ al statului englez.

DISGRACED MAN CITY FOOTBALLER Adam Johnson released from prison after serving half his 6yr sentence for sexual activity with a 15-year-old girl in March 2015. #mancity #AdamJohnson #Sunderland #StaySafe #FridayFeeling pic.twitter.com/J6JWNGodW9