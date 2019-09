Ştefan Moldovan, fermier din comuna Mociu şi iniţiator al proiectului Frăţia Bacilor Ardeleni, a declarat, joi, corespondentului Mediafax că ideea înfiinţării asociaţiei a venit din dorinţa comunităţii locale de a consuma brânzeturi artizanale.

„Am lansat, joi, asociaţia Frăţia Bacilor Ardeleni, deoarece creşterea vacilor de lapte sau a oilor este o afacere greu de susţinut de micii producători, aşa că ne-am gândit cum am putea facilita utilizarea la comun a laptelui provenit din fermele noastre. Ideea înfiinţării Frăţiei Bacilor Ardeleni a venit din dorinţa comunităţii locale de a consuma brânzeturi artizanale. Noi am răspuns acestei dorinţe prin unirea forţelor, valorilor şi respectului nostru pentru muncă, animale şi natură. Suntem un grup de crescători de animale, de producători de lapte, care ne-am unit forţele şi ne dorim să creăm brânzeturi calitative în Transilvania. Asociaţia are la bază conceptul de lanţ scurt iar parteneriatul dintre noi presupune colectarea laptelui de la membrii săi şi transformarea acestuia în brânzeturi artizanale ce vor fi vândute într-o reţea de magazine din judeţ”, a spus Moldovan.

Laptele este colectat de la fermierii locali, parteneri în cadrul „Frăţiei Bacilor Ardeleni”, iar apoi este procesat în fabrica de la Mociu a familiei Moldovan.

Aici este produsă o gamă largă de brânzeturi din lapte proaspăt de vacă şi de oaie precum telemea de vacă, de oaie şi mixtă, brânză de burduf, caşcaval, cremă de brânză şi rulade de brânză şi şuncă după reţete tradiţionale care vor purta eticheta „Atelierul de Lapte”.

Capacitatea de procesare a fabricii din Mociu este de 1.500 de litri de lapte zilnic, dar se estimează că va ajunge în perioada următoare la 2.500 de litri de lapte pe zi.

Pentru a asigura lapte de cea mai înaltă calitate, fermierii din „Frăţia Bacilor Ardeleni” cresc animalele în natură, libere, în sisteme semideschise, hrana acestora fiind naturală şi echilibrată pentru a se asigura că laptele şi brânzeturile au un gust autentic şi natural.

Conform ultimelor date de pe piaţa lactatelor, consumul de brânzeturi în România depăşeşte 100.000 de tone anual, studiile arătând că jumătate dintre români consumă brânzeturi de 1-3 ori pe săptămână, iar 4 din 10 includ acest aliment în meniul zilnic.